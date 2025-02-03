12 березня у Львівській політехніці обиратимуть нового ректора. На сайті університету оприлюднили документ, підписаний заступником міністра освіти і науки Михайлом Винницьким, із затвердженими прізвищами кандидатів на посаду ректора.

На посаду ректора НУ «Львівська політехніка» претендують восьмеро кандидатів:

Олександр Березко (фото з Facebook)

Березко Олександр Леонідович — наймолодший кандидат – 40-річний доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Львівської політехніки та голова Ради молодих вчених. Олександр Березко викладає предмет «Мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності» та керує відділом підтримки і розвитку веб-сервісів ЦІЗ університету. У 2022 році Березка обрали президентом Європейської ради аспірантів та молодих дослідників (Eurodoc).

Зіновій Бліхарський (фото Володимира Верби)

Бліхарський Зіновій Ярославович - 63-річний заступник директора Інституту будівництва та інженерних систем, за фахом – інженер-будівельник, професор кафедри будівельних конструкцій та мостів. У 2007 році очолив Інститут будівництва та інженерних систем. Зараз працює заступником директора з науково-педагогічної роботи.

У наукових дослідженнях займається вивченням залізобетонних конструкцій із зовнішнім армуванням, в тому числі спеціальними конструкціями атомних електростанцій. Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2007 року – за реставрацію пам’ятки архітектури ХІV-XVІІІ ст. житлового будинку №2 на площі Ринок (палац Бандінеллі)).

Андрій Дідик

Дідик Андрій Миколайович – 48-річний доктор економічних наук, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Інституту економіки і менеджменту. Закінчив політехніку за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та Університет природокористування «Геодезія, картографія та землевпорядкування». У минулому працював на керівних посадах Держкомзему у Рівненській та Львівській області та ДФС у Львівській області. Очолював Департамент державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України. Із 2018 до 23 квітня 2024 року був членом Рахункової палати України.

Олег Матвійків (фото Львівської політехніки)

Матвійків Олег Михайлович – 59-річний перший проректор Львівської політехніки, доктор технічних наук, професор кафедри систем автоматизованого проектування Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

За освітою – радіотехнік, працював на «Електроні». Аспірантуру закінчив у 1990-х у Санкт-Петербурзькому електротехнічному університеті. З 1994 року працює на кафедрі. У 2017 Олега Матвійківа призначили проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, а з 2019 року він – перший проректор НУ «Львівська політехніка».

Назар Подольчак (фото з Facebook)

Подольчак Назар Юрійович – 47-річний доктор економічних наук, професор, завідувач створеної ним кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Львівської політехніки. Очолює Tech StartUp School та Науковий парк Львівської політехніки SID CITY. Стажувався у Великобританії, США, Польщі. Друга освіта – міжнародне право у ЛНУ ім. Франка.

Назар Подольчак офіційно заявив у Facebook про свій намір балотуватися, зазначивши, що бачить майбутнє політехніки «як інноваційний, відкритий і конкурентоспроможний заклад, де кожен студент, викладач і науковець має всі можливості для розвитку. З командою однодумців ми розробили та прагнемо реалізувати Програму, яка відкрита для діалогу».

Юрій Рашкевич (фото Львівської політехніки)

Рашкевич Юрій Михайлович – 69-річний доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. У минулому – проректор Львівської політехніки (1991-2017) та заступник міністра освіти (2017-2019).

Дмитро Симак (фото Бурштинської міськради)

Симак Дмитро Михайлович — 43-річний хімік-технолог, який у 2009-2016 роках працював асистентом кафедри хімічної інженерії Львівської політехніки. У 2016 році виконував обов’язки ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Двічі невдало балотувався до ВРУ (2012 і 2014). Зараз є депутатом Бурштинської міської ради, фракція «Удар». На сайті міськради зазначено, що він працює професором кафедри цивільної безпеки та хімічної інженерії Львівської політехніки. За 2023 рік задекларував 5,5 млн грн доходу від підприємницької дільності, також у декларації вказане основне місце праці Львівський університет бізнесу та права.

Наталія Шаховська (фото з Facebook)

Шаховська Наталія Богданівна — 46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Також працює гостьовою професоркою у закладах вищої освіти Польщі. Наталія Шаховська входить в топ найцитованіших науковців світу. На виборах 2015 року балотувалася у міську раду від «Самопомочі».

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Зараз ректором Львівської політехніки є 79-річний Юрій Бобало, який обіймає цю посаду з 2007 року. До того він працював першим проректором університету.

Нагадаємо, 28 листопада Міністерство освіти та науки України оголосило конкурси на заміщення посади ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету «Львівська політехніка». Вибори ректора ЛНУ імені Івана Франка проведуть 22 квітня, за цю посаду змагатимуться також восьмеро кандидатів.