Останні десять років ректором Львівського університету був Володимир Мельник

Міністерство освіти та науки України зареєструвало вісьмох кандидатів на посаду ректора Львівського університету імені Івана Франка. Чинний очільник вишу Володимир Мельник на посаду не претендує. Інформацію про кандидатів ZAXID.NET підтвердили в організаційному комітеті виборів Львівського університету.

На посаду ректора претендує 50-річний професор та доктор юридичних наук Володимир Бурдін. Він з 2015 року очолює юридичний факультет університету та є фахівцем з кримінального права.

Ще одним кандидатом є 51-річний доктор філологічних наук, професор кафедри української фольклористики Ярослав Гарасим. ZAXID.NET у вересні 2023 року детально розповідав про конфлікт Гарасима з керівництвом університету. Тоді комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради ЛНУ звинувачувала його в «аморальній поведінці» через коментарі у Facebook про «акад(н)емічну спільноту», яка обрала ректором «Волдеморта». Крім цього, факультет журналістики ЛНУ звинуватив газету «Високий Замок» у «замовному та бездоказовому інтерв'ю» з професором Гарасимом.

Серед кандидатів є 66-річний доктор хімічних наук, професор та проректор з наукової роботи Роман Гладишевський. Науковець досліджує кристалохімію. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання «Шляхетної львівської родини».

Кандидатуру 59-річного доктора історичних наук та професора Володимира Качмара висунула профспілка ЛНУ. З 2019 року Качмар перебуває на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Претендує на посаду 52-річний кандидат фізико-математичних наук та доцент Віталій Кухарський. З 2014 року він є проректором з науково-педагогічної роботи та інформатизації.

Єдиною жінкою серед усіх кандидатів є 38-річна докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри загальної педагогіки та педагогіки Ольга Осередчук. Її науковими інтересами є якість вищої освіти та вдосконалення викладацької майстерності. З 2019 року до 2024 року Осередчук очолювала Центр маркетингу та розвитку університету.

Серед кандидатів є 43-річний доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Юрій Раделицький. У 2020 році його обрали депутатом Львівської обласної ради від партії «За майбутнє», але наразі він є безпартійним. Раделицький очолює у ЛОР комісію з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.

Також очолити університет хоче кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Олег Столярський. Його науковими інтересами є міжнародне публічне право, приватне, кримінальне, фінансове та авіаційне право.

Нагадаємо, що з 2014 року ректором Львівського університету імені Івана Франка є 72-річний Володимир Мельник. Його переобирали на виборах 2019 року. Зазначимо, що згідно з українським законодавством Володимир Мельник більше не може очолювати виш, оскільки одна й та ж людина не може обіймати посаду ректора більше ніж два терміни по п'ять років.

Додамо, що в університеті Франка вибори проведуть 22 квітня. Крім цього, 12 березня вибори ректора університету відбудуться у Львівській політехніці.