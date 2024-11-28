Ректором Львівського університету Франка з 2024 року є Володимир Мельник

У четвер, 28 листопада, Міністерство освіти та науки України оголосило конкурси на заміщення посади ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та заміщення посади ректора Національного університету «Львівська політехніка». Вибори ректора Львівської політехніки відбудуться 12 березня 2025 року, а у ЛНУ імені Івана Франка проведуть вибори 22 квітня 2025 року.

Наразі виконувачем обов'язків ректора ЛНУ є 72-річний Володимир Мельник. Він очолює університет дві каденції поспіль з червня 2014 року. До того, з 1996 до 2014 року, Мельник був деканом філософського факультету.

Виконувачем обов'язків ректора Львівської політехніки є 79-річний Юрій Бобало. Він обіймає посаду з 2007 року. До того був на посаді першого проректора університету.

Зазначимо, що, згідно з українським законодавством, Володимир Мельник та Юрій Бобало не можуть більше очолювати виші. Оскільки одна й та ж людина не може обіймати посаду ректора більше як два терміни, кожен з яких становить п'ять років. Однак, наприклад, ректор НПУ імені Драгоманова Віктор Андрущенко, у 2023 році зміг переобратися на п'ятий термін. «Українська правда» розповідала, що зробив він це через прогалину в законі про вищу освіту.