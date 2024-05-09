Професор Едуард Балашов досі працював на посаді помічника ректора

У середу, 8 травня, у Національному університеті «Острозька академія» відбулися вибори нового ректора. За результатами таємного голосування переміг доктор психологічних наук і професор Едуард Балашов, повідомили на сторінці навчального закладу.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ про проведення конкурсу на заміщення посади ректора Острозької академії у лютому 2024 року. 77-річний Ігор Пасічник, який очолював заклад із 1994 року, вирішив більше не балотуватися й передати посаду новій людині.

«За результатами таємного голосування, за кандидата на посаду ректора Національного університету “Острозька академія” Балашова Едуарда Михайловича проголосувало 186 осіб, що складає 82,3% (з 226) виборців», – повідомили в університеті.

Додамо, що Едуард Балашов працює в Острозькій академії з січня 2000 року на посаді старшого викладача кафедри психології та педагогіки, також був помічником ректора з міжнародного співробітництва і фандрайзингу. Має науковий ступінь кандидата психологічних наук.