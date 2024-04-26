За 2023 рік Ігор Пасічник заробив в Острозькій академії 1,1 млн грн

Ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор Пасічник подав декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця він заробляв орієнтовно 96 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Ігор Пасічник заробив на посаді ректора та викладача Острозької академії 1 153 481 грн. Дружина ректора Ядвіга Пасічник працює у двох навчальних закладах – Рівненському державному гуманітарному університеті та Острозькій академії. За викладацьку діяльність вона отримала 250 676 грн зарплати, а також 175 344 грн – пенсії.

Готівкою Ігор Пасічник зберігає 60 тис. грн і 4500 доларів, а на банківських рахунках – 1,6 млн грн і 9591 євро. Ядвіга Пасічник зазначила, що має 100 доларів готівки та 25 302 грн – на банківських рахунках.

З об’єктів нерухомості ректор вказав гараж у Рівному, який він придбав у 2020 році за 43 тис. грн. Водночас Ядвіга Пасічник володіє квартирою в Рівному площею 54,5 м2 і одним гаражем.

Згідно з даними декларації, у власності подружжя немає жодного транспортного засобу.

Додамо, що 77-річний Ігор Пасічник очолює Національний університет «Острозька академія» з 1994 року. Окрім ректорства, він викладає на кафедрі психології та педагогіки.