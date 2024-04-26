Ректор Острозької академії Ігор Пасічник оприлюднив декларацію за 2023 рік
Ігор Пасічник вказав, що зберігає на банківських рахунках 1,6 млн грн
Ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор Пасічник подав декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця він заробляв орієнтовно 96 тис. грн.
Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Ігор Пасічник заробив на посаді ректора та викладача Острозької академії 1 153 481 грн. Дружина ректора Ядвіга Пасічник працює у двох навчальних закладах – Рівненському державному гуманітарному університеті та Острозькій академії. За викладацьку діяльність вона отримала 250 676 грн зарплати, а також 175 344 грн – пенсії.
Готівкою Ігор Пасічник зберігає 60 тис. грн і 4500 доларів, а на банківських рахунках – 1,6 млн грн і 9591 євро. Ядвіга Пасічник зазначила, що має 100 доларів готівки та 25 302 грн – на банківських рахунках.
З об’єктів нерухомості ректор вказав гараж у Рівному, який він придбав у 2020 році за 43 тис. грн. Водночас Ядвіга Пасічник володіє квартирою в Рівному площею 54,5 м2 і одним гаражем.
Згідно з даними декларації, у власності подружжя немає жодного транспортного засобу.
Додамо, що 77-річний Ігор Пасічник очолює Національний університет «Острозька академія» з 1994 року. Окрім ректорства, він викладає на кафедрі психології та педагогіки.