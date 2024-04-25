Володимир Мельник є ректором Львівського університеті із 2014 року

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник задекларував свої доходи за 2023 рік – його декларацію оприлюднили на сайті НАЗК. Загальний дохід ректора становить 1,7 млн грн, з яких 1,4 млн грн – це зарплата в університеті.



Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Володимир Мельник отримав 1,4 млн грн зарплати у Львівському університеті, 246 тис. грн пенсії, 40,8 тис. грн довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України та 26 тис. грн допомоги на оздоровлення. Дружина ректора Марта вказала 74,4 тис. грн пенсії.

Володимиру Мельнику належить земельна ділянка у селі Відники біля Львова, а також він може проживати у квартирі у Львові (63 м2) – нерухомість належить його дружині та сину. Марта Мельник є власницею ще однієї квартири у Львові площею 49,4 м2 – у декларації вказано, що вона набула нерухомість у 2018 році, а її вартість становить 14 тис. грн.

За останні кілька років Володимир Мельник чи його дружина не купували нового майна, у подружжя також немає у власності жодного авто. Грошові активи подружжя становлять 590 тис. грн, 32 тис. доларів та 15 тис. євро – заощадження Мельники зберігають переважно готівкою.

Нагадаємо, що 71-річний Володимир Мельник є доктором філософських наук та ректором Львівського університеті із 2014 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.