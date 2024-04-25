Ігор Гриньків очолює Золочів із 2010 року

Міський голова Золочева Ігор Гриньків оприлюднив свою декларацію. За 2023 рік подружжя задекларувало 2,2 млн грн доходів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Ігор Гриньків отримав 903,9 тис. грн зарплати у Золочівській міськраді, його дружина Леся вказала 1,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності, а мати – близько 50 тис. грн – у цю суму входить пенсія та дохід від надання майна в оренду.

Мер Ігор Гриньків є власником житлового будинку (205 м2) у селі Вороняки під Золочевом, а також земельної ділянки та трьох нежитлових приміщень у Золочеві – одне з приміщень він набув наприкінці 2022 року, його вартість у декларації не вказана. Леся Гриньків задекларувала житловий будинок (48 м2) та приміщення кафе із складом у селі Плугів, вона також орендує землю у цьому селі. У Золочеві у дружини мера є будівля магазину та дві земельні ділянки – однією вона має право користуватись, а іншу Леся Гриньків придбала у 2023 році. Матір мера Марія є власницею квартири у Золочеві (68 м2).

Ігор Гриньків, його дружина та мати не мають власних авто, а також посадовець не вказав жодних грошових активів, які б належали йому чи його сім’ї.

53-річний Ігор Гриньків очолює Золочів із 2010 року. До цього він працював у Золочівській міськраді заступником мера, був помічником нардепа та займався адвокатською діяльністю. Як писав ZAXID.NET, у 2018 року Ігор Гриньків оголошував голодування через незаконне захоплення землі. Мер завершив протест на 33 день та схуд на понад 26 кг.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.