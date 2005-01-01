Мер Золочева Ігор Гриньків припинив голодування

За даними медиків, впродовж голодуванння мер схуд на 26,2 кг

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:115270

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Мер Золочева Ігор Гриньків припинив голодування
фото скріншот з відео
Ігор Гриньків голодував у центрі Золочева 32 дні

У п’ятницю, 15 червня, міський голова Золочева Ігор Гриньків припинив голодування на площі у центрі міста через незаконне захоплення землі та самочинне будівництво. Про завершення голодування інформує газета «Наша українська справа», на сайті якої оприлюднили відео з заявою Ігоря Гриньків.

«Сьогодні 33-й день і мені достатньо важко в режимі голоду продовжувати цю боротьбу. Я розумію, що я так довго витримати не зможу, а боротися буде потрібно. Я вчора розмовляв із представниками духовенства, міськими головами, народними депутатами і багатьма іншими людьми, котрі нас підтримують. Сьогодні я приймаю рішення припинити голодування», – сказав Ігор Гриньків.

Він зазначив, що «припиняє голодування, але не припиняє боротьби». За словами мера, люди і надалі щодня приходитимуть на площу у знак протесту. Ігор Гриньків голодував у центрі міста 32 дні. За даними медиків, впродовж голодуванння він схуд на 26,2 кг

Нагадаємо, що 14 травня Ігор Гриньків оголосив голодування на площі Вічева у Золочеві. Він переніс свій робочий кабінет на вулицю і закликав мешканців приєднуватися до його акції проти самобуду. Щоденно мер Золочева разом з однодумцями стукає молотками по стінах будівлі.

Додамо, що у 2016 році суддя Золочівського районного суду зобов’язав відділ архітектури та містобудування райдержадміністрації видати підприємцеві Ігорю Бартківу містобудівні умови і обмеження на будівництво споруди басейну поруч із кінотеатром. Відтоді на площі Вічевій розпочалися будівельні роботи.

Однак 22 березня 2018 року Львівський апеляційний суд скасував містобудівні умови і обмеження забудовнику. Міськрада Золочева звернулася до Вищої ради правосуддя стосовно перевірки рішень суддів, які дозволили будівництво на центральній площі міста.

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