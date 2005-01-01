Суд заборонив будівництво на центральній площі Золочева

Наступні кроки - це знесення будівництва та реконструкція центральної площі. На фото- центр Золочева, ділянка забудовника - зліва

Львівський апеляційний суд скасував містобудівні умови і обмеження на будівництво, що ведеться впритул старого кінотеатру «Дружба» на площі Вічевій у Золочеві з 2016 року. Через ці будівельні роботи місто не може завершити реконструкцію центральної частини Золочева.

Як писав раніше ZAXID.NET, у 2009 році Львівський окружний суд зобовязав міську раду Золочева продати підприємцю Ігорю Бартківу земельну ділянку площею 0,3 гектари на площі Вічевій. Проте мерія Золочева це рішення суду назвала незаконним та відмовилась проводити продаж. А у 2016 році інший суддя Золочівського районного суду зобов’язав відділ архітектури та містобудування райдержадміністрації видати Ігорю Бартківу містобудівні умови і обмеження на будівництво. З того моменту розпочалися будівельні роботи на площі Вічевій. А 22 лютого 2017 року Львівський окружний суд прийняв рішення про реєстрацію земельної ділянки за представником забудовника.

Додамо, що Ігорю Бартківу належить будівля старого кінотеатру «Дружба», що розташована на площі Вічевій. Підприємець раніше обіцяв відновити роботу кінотеатру та збудувати біля нього басейн.

22 березня 2018 року міський голова Золочева Ігор Гриньків повідомив про те, що Львівський апеляційний суд скасував містобудівні умови і обмеження забудовнику.

«Львівський апеляційний адміністративний суд задоволив апеляцію Золочівської міської ради та скасував незаконну постанову голови Золочівського районного суду Володимира Сивака, яким було зобов'язано відділ містобудування та архітектури Золочівської райдержадміністрації видати громадянину Бартківу І. М. містобудівні умови і обмеження на право забудови площі Вічевої в м. Золочеві без зареєстрованого права на землю», - написав він у Facebook.

У коментарі ZAXID.NET Ігор Гриньків розповів, що найближчим часом відбудеться судове засідання стосовно скасування права власності представника забудовника на землю, після чого розпочнеться процес знесення забудови. За словами мера, сьогодні незаконна прибудова до кінотеатру на площі Вічевій займає близько 20 кв.м.

«Земельна ділянка сьогодні арештована, і там не можна там вести будь-які будівельні роботи. Ми з громадськими активістами фактично хапали забудовника за руку вночі, бо вдень він робіт не веде», - зазначив Ігор Гриньків.

Також міський голова повідомив, що міськрада звернулася до Вищої ради правосуддя стосовно судді Золочівського районного суду Володимира Сивака та судді Львіського окружного суду Ірини Гулкевич, рішення яких дозволили будівництво на центральній площі Золочева.

«Ми звернулися з тим, аби кваліфікаційна комісія перевірила їхню діяльність та оцінила їх на відповідність займаної посадиі», - уточнив Ігор Гриньків.

Додамо, що сьогодні у Золочеві ведеться реконструкція центральної зони - торік на це виділили 36 мільйонів гривень з бюджету міста. Після знесення будівництва на площі Вічевій, вона стане пішоходною зоною разом із сусідніми бульваром Сковороди та вулицею Шашкевича. Власне на площі Вічевій у межах реконструкції планують замінити замощення, розмістити МАФи, організувати пішоходно-транспортний рух на прилеглих вулицях та облаштувати автомобільні стоянки. Окрім того, на площі Вічевій після реконструкції з’явиться декоративний фонтан.