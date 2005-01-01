Мери інших міст підтримали міського голову Золочева, який голодує 32 день

14 червня міського голову міста Золочів Ігоря Гриньківа відвідали мери інших міст, щоби висловити йому підтримку у боротьбі проти незаконного будіництва і закликати його припинити голодування, яке триває місяць.

Члени Львівського регіонального відділення Асоціації міст України організували акцію проти беззаконня та корупції в Україні «Молот має силу». До Золочева приїхали мери Львова, Винників, Дрогобича, Яворова, Комарна, Городка, Пустомит.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив свою підтримку Ігорю Гриньківу і закликав припинити голодування.

«Хтось прийняв рішення, що землею можна розпоряджатися замість громади. Це незаконне рішення в кінці буде зупинено судами. Люди, які захопили частину території, напевно, мають підтримку і прикриття, але їм нічого з того не вийде. Ми зробимо все, щоби в Україні була повага до закону. Ми є мирні люди, але за нами – велика відповідальність і велика підтримка людей», ‒ сказав під час акції мер Львова Андрій Садовий.

Виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Абаімов наголосив, що тільки громада міста має права розпоряджатися землею.

«Коли Ігор почав своє голодування, відразу 15 травня ми зібралися у нашому відділенні Асоціації міст і звернулися до керівника ДАБІ України з проханням навести законний порядок з тим незаконним дозволом, що був наданий колись. І 18 травня ДАБІ скасувала цей дозвіл. Це була перша невеличка перемога. Ми не зупиняємось. Ми будемо іти вперед і підтримувати Золочів. Тому що за Конституцією України всі питання щодо землі, що виносяться на розгляд міста, мають вирішуватися виключно на сесії міської ради. Тому наші міські голови всі солідарні з вами», ‒ зазначив Василь Абаімов, виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України.

фото прес-служби ЛМР

Мер Золочева зазначив, що рішення суду щодо самобуду пішли в апеляцію і будуть розглядатися знову. На 32-й день його протесту районна влада Золочева так і не спробувала допомогти вирішити це питання. Він зачитав листа районної влади до силових структур, яка назвала ситуацію в Золочеві елементом гібридної війни.

«Це ми тут «сепаратисти». Але сьогодні приїхали ще й інші «сепаратисти» до нас. Недавно були представники Скадовська, які в себе поставили намет на нашу підтримку. Вчора до нас завітав міський голова Збаража. Сьогодні міста Львівщини солідарні з нами», ‒ каже мер Золочева.

Колеги Ігоря Гриньківа висловили йому свою підтримку, символічно вдарили по самобуду молотами і закликали мера Золочева припинити голодування.

Нагадаємо, безстрокове голодування у центрі Золочева Ігор Гриньків розпочав 14 травня через самовільне будівництво на центральній площі міста. Він переніс свій робочий кабінет на вулицю і закликав мешканців приєднуватися до його акції проти самобуду. Міськрада хоче повернути у власність громади 30 соток землі, на якій підприємець розпочав будівництво торгового центру. Вартість землі під самобудом оцінюють більше як річний бюджет самого Золочева.