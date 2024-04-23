81-річний Володимир Левко із 2010 року є міським головою Жидачева

Міський голова Жидачева Володимир Левко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець задекларував 700 тис. грн зарплати та пенсію. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Левко отримав 703 тис. грн зарплати у Жидачівській міськраді, а також 141 тис. грн пенсії. Дружина посадовця Христина вказала 61 тис. грн пенсії.

Володимир Левко задекларував житловий будинок (197 м2), гараж (50 м2), дві земельні ділянки та магазин у Жидачеві. Вказану нерухомість він набув ще у 1995-1996 роках. У 2023 році Володимир Левко став власником земельної ділянки у селі Заріччя біля Жидачева.

У власності подружжя немає автомобілів, а також посадовець не задекларував жодних заощаджень, які б зберігав він чи його дружина.

81-річний Володимир Левко із 2010 року є міським головою Жидачева, із 2020 року є також очільником Жидачівської ОТГ. Як повідомляв ZAXID.NET, у 2020 році суд оштрафував Володимира Левка на 3400 грн за те, що він виписував премії власному племіннику.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.