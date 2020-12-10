78-річний Володимир Левко вписував премії своєму племіннику, який працює керівником управління комунального господарства

Міського голову Жидачева Володимира Левка оштрафували на 3400 грн за те, що він виписував премії власному племіннику. Таку постанову виніс Жидачівський районний суд.

Як йдеться у постанові Жидачівського райсуду за 19 листопада, Володимир Левко упродовж 2019-2020 років кілька разів погодив виплату 105% премій начальнику Жидачівського виробничого управління комунального господарства, який є його племінником. Таким чином мер Жидачева не повідомив про конфлікт інтересів, чим порушив законодавство.

Володимир Левко не визнав своєї провини і заявив у суді, що жодного конфлікту інтересів у його рішеннях не було. За словами Левка, його племінник прямо не підпорядковується йому і він не мав приватного інтересу у його преміюванні. Племінник Левка свою чергу заявив, що не перебуває у близьких стосунках зі своїм дядьком.

Суддя Жидачівського райсуду Роман Равлінко визнав Володимира Левка винним у порушенні антикорупційного законодавства і оштрафував його на 3400 грн. Цікаво, що це рішення стосується лише одного епізоду з виписуванням Левком премії племіннику. За рештою таких випадків суд закрив провадження через закінчення строку накладення штрафу.

78-річного Володимира Левка під час місцевих виборів 2020 року вдруге обрали міським головою Жидачева.