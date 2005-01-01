За численні премії власній дружині львівського чиновника оштрафували на 3400 грн

Суд визнав керівника комунального підприємства Львівської облради винним у приховуванні конфлікту інтересів

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:118531

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Галицький районний суд Львова оштрафував на 3400 грн керівника комунального підприємства Львівської облради «Нерухомість та майно» Романа Люлюка через численні премії, які він виписував власній дружині, не повідомивши своє керівництво про конфлікт інтересів.

У постанові суду вказано лише один з випадків, коли Роман Люлюк преміював свою дружину Олену, яка працює головним економістом в КП «Нерухомість і майно» Львівської облради. Йдеться про його наказ від 5 січня 2017 року та премію у розмірі посадового окладу.

У суді Роман Люлюк заперечив свою вину та заявив, що «з метою уникнення виникнення конфлікту інтересів між ним та його дружиною, встановлено безпосереднє підпорядкування останньої головному бухгалтеру підприємства. Виплата їй винагород, премій та інших грошових та матеріальних виплат здійснюється лише за погодженням головного бухгалтера».

Проте суддя Галицького районного суду Олег Юрків не взяв до уваги виправдань Романа Люлюка і визнав його винним у адміністративному порушенні за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, обравши мінімальне покарання – штраф у 3400 грн.

Раніше антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів» підрахував, що за 2017 рік Роман Люлюк виписав 22 премії своїй дружині, що працює у підприємстві, яке він очолює. Премії виписувалися з нагоди найбільших релігійних свят, а також за результатами роботи кожного місяця.

Згідно з законодавством, посадовцям комунальних підприємств не заборонено мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб, однак керівники таких підприємств повинні уникати виникнення конфлікту інтересів і повідомляти про такий конфлікт своїх керівників.

Після публікації журналістів Львівська облрада провела перевірку діяльності КП «Нерухомість і майно». За її результатами Люлюка звільняти не стали, але визнали факт приховування ним конфлікту інтересів. Результати перевірки Львівська облрада надіслала у Національну поліцію для складення протоколу про адмінпорушення.

Додамо, що комунальне підприємство «Нерухомість та майно» займається операціями з нерухомим майном Львівської облради, зокрема здачею приміщень в оренду.

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Керівник КП Львівської облради за рік виписав своїй дружині 22 премії ZAXID.NET
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