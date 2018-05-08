Львівська облрада не звільнятиме чиновника, який за рік виписав своїй дружині 22 премії

Керівника комунального підприємства Львівської облради «Нерухомість та майно» Романа Люлюка, який регулярно виписував собі та дружині премії з нагоди релігійних та державних свят, залишать на посаді. Матеріали службового розслідування, початого після оприлюднення у ЗМІ інформації про цей випадок, відправили до Нацполіції для складання протоколу за неповідомлення Романом Люлюком про конфлікт інтересів.

Як розповів ZAXID.NET безпосередній керівник Романа Люлюка, начальник управління майном спільної власності Львівської облради Микола Бандра, під час службового розслідування справді виявили порушення.

«Дійно є питання конфлікту інтересів – він не заявляв про конфлікт інтересів і у матеріалах службового розслідування ці всі моменти зафіксовані. Далі все йде за процедурою – протоколи про адмінпорушення мають складати правоохоронні органи, які, як мені відомо, зараз розглядають цей випадок. Сам Роман Люлюк продовжує працювати на своїй посаді», – розповів Микола Бандра.

Він також уточнив, що виявлені під час службового розслідування порушення не є підставою для звільнення керівника КП «Нерухомість та майно».

«Так, порушення були, але вони не є підставою для звільнення. Роман Люлюк у встановленому законом порядку буде притягнутий до адміністративної відповідальності. На тому підприємстві взагалі проблема з кадрами і якщо зараз це підприємство ще трохи хитнути, то там взагалі будуть великі проблеми по людському фактору», – додав Микола Бандра.

Нагадаємо, службове розслідування щодо призначення премій у комунальному підприємстві «Нерухомість та майно» Львівська облрада почала всередині травня. Зробили це після публікації виданням «Наші гроші. Львів» інформації про виплату Романом Люлюком рекордних премій.

Виявилося, що Роман Люлюк лише впродовж 2017 року призначив своїй дружині 22 премії. Хоча крім неї премії отримували й інші працівники цього підприємства, до того ж нагороджували їх не лише за результатами своєї роботи за попередній місяць чи рік, але й з нагоди низки державних, релігійних та професійних свят.

Наприклад, у грудні 2017 року всі працівники підприємства отримали премію у розмірі двох посадових окладів з нагоди свята св. Миколая та Нового року; 16 березня працівникам виділили премію у розмірі одного посадового окладу до Дня працівника житлового господарства. Додаткову зарплату працівникам «Нерухомості та майна» виплачували і на свято Святої Трійці, і за нагоди річниці прийняття Конституції України, і на честь Дня незалежності, і з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці.