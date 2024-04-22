62-річний Сергій Касян переміг на виборах міського голови Сокаля у 2020 році, як самовисуванець

Міський голова Сокаля Сергій Касян оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Річний дохід мера та його дружини перевищив мільйон гривень. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році доходи Сергія Касяна та його дружини Галини становили понад мільйон гривень. Сергій Касян отримав 548 тис. грн зарплати, як міський голова Сокаля, 101 тис. грн пенсії, 17 тис. грн пільг УБД та 89 тис. грн процентів від банку. Попри це посадовець не вказав жодних заощаджень, зокрема, які б він зберігав на банківських рахунках.

Дружина міського голови Галина вказала 56 тис. грн зарплати в управлінні соцзахисту Червоноградської РДА, 179 тис. грн доходу від благодійного фонду «Батерфлай», 29,5 тис. грн за надання майна в оренду.

Очільник Сокаля має земельну ділянку у Червонограді та одну ділянку у селі Поториця біля Сокаля. Галина Касян є власницею житлового будинку (146 м2) та п'яти земельних ділянок у цьому ж селі. Протягом 2022-2023 років подружжя не купувало нової нерухомості. Сергій Касян також вказав, що із 2019 року є власником авто Renault Duster (2019 року випуску).

62-річний Сергій Касян переміг на виборах міського голови Сокаля у 2020 році, як самовисуванець. У нього медична освіта, Касян працював головним лікарем Угнівського наркодиспансеру та Белзької районної лікарні, останнє місце роботи – заступник головного лікаря Сокальської районної лікарні. Протягом 2014-2015 років служив у ЗСУ. У 2015 році був депутатом Львівської облради від «Громадянської позиції».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.