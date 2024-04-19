41-річного доктора медичних наук Ореста Чемериса обрали ректором Львівського медуніверситету

У п’ятницю, 19 квітня, у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відбулися вибори ректора. На цю посаду був лише один претендент – 41-річний доктор медичних наук Орест Чемерис, який до цього виконував обов’язки ректора. За нього проголосувало 1184 виборці з 1219, які прийшли на виборчу дільницю.

У списках виборців ректора медуніверситету було 1464 особи. На виборчу дільницю прийшло 1219 осіб. Після підрахунку голосів виборча комісія оприлюднила такі результати: 1184 голоси – за кандидатуру Ореста Чемериса на посаду ректора, 32 – не підтримали кандидата, три бюлетені визнали не дійсними. Відповідно до положення Про порядок проведення виборів, переможцем вважається особа, яка набрала більше 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах. Тепер МОЗ має укласти контракт із Орестом Чемерисом строком на п’ять років.

Нагадаємо, 7 березня, конференція трудового колективу медуніверситету висунула кандидатом на посаду ректора Ореста Чемериса. За це рішення проголосували всі 282 делегати. А на початку квітня медуніверситет отримав листа МОЗ за підписом першого заступника міністра Сергія Дуброва, в якому сказано, що після перевірки відповідності претендентів вимогам до керівника закладу вищої освіти, кандидатура претендента ОрестаЧемериса відповідає вимогам законодавства.

Орест Чемерис став в.о. ректора медуніверситету у липні 2023 року після того, як в університеті спалахнув скандал із сексистськими висловлюваннями тодішнього ректора Бориса Зіменковського. Нагадаємо, 83-річний Борис Зіменковський під час розподілу студентів на інтернатуру дозволив собі принижувати студентів та висловлював сексистські жарти. На скандал відреагувало міністерство і звільнило Зіменковського з посади ректора, яку він безперервно займав із 1998 року.

До призначення в медуніверситет Чемерис працював директором департаменту охорони здоров’я ЛОВА. Він народився у Львові у 1983 році. У 2006 році закінчив ЛНМУ, того ж року як лікар-інтерн почав працювати у Миколаївській районній лікарні Львівської області. З 2009 року працював хірургом у 8-й міській клінічній лікарні, а з 2013 року – у Львівському медуніверситеті спершу на посаді асистента кафедри хірургії №1, а з 2015 року – заступником декана факультету іноземних студентів. У 2019 році був обраний на посаду доцента кафедри хірургії №1. У 2020 році очолив департамент охорони здоров’я Львівської ОВА.