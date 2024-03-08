Зараз Орест Чемерис виконує обов'язки ректора медуніверситету

У четвер, 7 березня, у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького відбулася конференція трудового колективу, на якій доктора медичних наук Ореста Чемериса, який зараз є в.о. ректора, висунули кандидатом на посаду ректора. За це рішення проголосували всі 282 делегати.

«Учасники конференції трудового колективу оцінили роботу виконувача обов`язків ректора, доктора медичних наук Ореста Чемериса як добру та одноголосно висунули його кандидатуру на посаду ректора ЛНМУ ім. Данила Галицького на наступні вибори», – повідомила прес-служба медуніверситету.

Вибори ректора мають відбутися 19 квітня 2024 року. Подати документи на конкурс можна до 24 березня. Чи ще хтось претендує на посаду ректора медуніверситету, наразі невідомо. Ці дані наразі є лише у МОЗ. Прізвища інших кандидатів оприлюднять після 24 березня.

Нагадаємо, Орест Чемерис став в.о. ректора медуніверситету у липні 2023 року. До цього він був директором департаменту охорони здоров’я ЛОВА. Він народився у Львові у 1983 році. У 2006 році закінчив ЛНМУ, того ж року як лікар-інтерн почав працювати у Миколаївській районній лікарні Львівської області. З 2009 року працював хірургом у 8-й міській клінічній лікарні, а з 2013 року працював у Львівському медуніверситеті спершу на посаді асистента кафедри хірургії №1, а з 2015 року – став заступником декана факультету іноземних студентів. У 2019 році був обраний на посаду доцента кафедри хірургії №1. У 2020 році очолив департамент охорони здоров’я Львівської ОВА.