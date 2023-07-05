83-річний Борис Зіменковський очолював Львівський національний медуніверситет із 1998 року

Міністерство охорони здоров'я звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора Львівського національному медичного університету імені Данила Галицього і призначило на цю посаду колишнього директора департаменту охорони здоров’я ЛОВА 40-річного Ореста Чемериса. Лише за день до цього Орест Чемерис став проректором медуніверситету з науково-педагогічної (лікувальної) роботи.

«Студенти, майбутні лікарі, які попри повномасштабну війну продовжують навчатися та здобувати освіту в Україні, є майбутнім нашої держави. Міністерство охорони здоров’я України й надалі працюватиме задля створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів», – повідомило у середу, 5 липня, МОЗ України.

У повідомленні вказано, що міністерство звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора ЛНМУ напередодні, тобто у вівторок, 4 липня. Виконувачем обовʼязків ректора став доцент, доктор медичних наук за спеціальністю «Хірургія», проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Орест Чемерис.

Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ. Також серед першочергових завдань на посаді – розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі Львівського національного медичного університету та підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

Ще один пріоритет, сказано у повідомленні МОЗ, – забезпечення координації дій у напрямі реалізації будівництва нового реабілітаційного центру з реконструктивної хірургії. Проект реалізується у рамках угоди між урядом України та урядом Австрії про економічне співробітництво на базі Першого медичного об’єднання Львова.

Нагадаємо, 19 червня у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відбувся розподіл студентів на інтернатуру, під час якого ректор університету Борис Зіменковський дозволив собі принижувати студентів та висловлював сексистські жарти. МОЗ відреагувало на цей скандал, вибачилось перед студентами та пообіцяло найближчим часом ухвалити відповідні кадрові рішення.

83-річний Борис Зіменковський очолював Львівський національний медуніверситет із 1998 року. Останні вибори на цю посаду відбулися 26 вересня 2017 року.

Орест Чемерис народився у Львові у 1983 році. У 2006 році закінчив ЛНМУ, того ж року як лікар-інтерн почав працювати у Миколаївській районній лікарні Львівської області. З 2009 року працював хірургом у 8-й міській клінічній лікарні, а з 2013 року працював у Львівському медуніверситеті спершу на посаді асистента кафедри хірургії №1, а з 2015 року – став заступником декана факультету іноземних студентів. У 2019 році був обраний на посаду доцента кафедри хірургії №1. У 2020 році очолив департемент охорони здоров’я Львівської ОВА.