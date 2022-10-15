Найбільш цитованими серед львівських вчених виявились науковці Львівської політехніки

14 науковців зі Львова потрапили у 2% найбільш цитованих у світі науковців в оновлених загальнонаукових авторських базах стандартизованих показників цитування, підготовлених компанією Elsevier за підтримки ICSR Lab на основі профілів вчених на Scopus.

За словами керівника департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олега Паски, цьогоріч у рейтингу більше львів’ян, аніж торік. Загалом у рейтингу – 108 українців. Окрім львів’ян, у списку науковці з Києва, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська.

На сайті з рейтингом зазначається, що до нього могли потрапити не усі справді цитовані науковці – це залежить від того, як вони оформили профіль на Scopus і чи відповідає він вимогам. Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях, що містить понад 50 млн реферативних записів. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах.

Зі Львова у рейтингу представлені восьмеро викладачів НУ «Львівська політехніка», двоє представники Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та по одному представнику від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного університету імені Івана Франка та Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.

У топ 2% найцитованіших науковців світу потрапили:

Наталія Шаховська, НУ «Львівська політехніка»;

Роман Лесик, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Павло Бехта, Національний лісотехнічний університет України;

Іван Шацький, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

Василь Литвин, НУ «Львівська політехніка»;

Іван Ізонін, НУ «Львівська політехніка»;

Вікторія Висоцька, НУ «Львівська політехніка»;

Петро Кравець, НУ «Львівська політехніка»;

Роман Ткаченко, НУ «Львівська політехніка»;

Соломія Федушко, НУ «Львівська політехніка»;

Ярослав Бліхарський, НУ «Львівська політехніка»;

Іван Кирчей, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

Григорій Никифорчин, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;

Любомир Чирун, Львівський національний університет імені Івана Франка.

За даними, опублікованими компанією Elsevier, часто цитуються представники галузі «Психологія і когнітивні науки», «Фізика і астрономія», «Соціальні науки», «Біомедичні дослідження», «Біологія», «Земля і науки про довкілля», «Інженерія», «ІТ», «Історичні науки» тощо. Із повним переліком і детальним описом рейтингу, що містить кілька складових, можна ознайомитись на сайті компанії Elsevier.