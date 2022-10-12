У селі, де планують побудувати обсерваторію, народився космонавт Леонід Каденюк

У селі Клішківці за 20 км від Чернівців планують побудувати астрономічну обсерваторію. Наразі спеціальна комісія визначила місце для майбутньої обсерваторії. Також уже затвердили план роботи для проекту будівництва.

Про плани збудувати астрономічну обсерваторію на Буковині повідомила прес-служба Чернівецької обласної ради у вівторок, 11 жовтня. Обсерваторія буде розташована у селі Клішківці, де народився перший космонавт України Леонід Каденюка. Ініціатор створення – Наталія Мельничук, керівниця місцевого музею «Буковина – край космічний».

«Для втілення задуму вже зібрали організаційний комітет, до якого увійшли голова Громадської ради Державного космічного агентства України Едуард Кузнєцов, очільник Клішковецької громади Віктор Дронь, науковці та педагоги. Оргкомітет провів перше засідання у громаді. Його члени обговорили план роботи та обрали місце, на якому буде астрономічна обсерваторія», – йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької обласної ради.

Нагадаємо, Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. У 1995 році відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України. У період з 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.