Будинок культури ЛОРТА відновить роботу як центр проживання і дозвілля для переселенців

У Львові презентували концепцію культурно-соціального центру для переселенців «Urban Camp Lviv», який облаштують у колишньому будинку культури заводу ЛОРТА у західній частині Львова. У будівлі буде не лише житло для переселенців, а й публічний простір для різноманітних подій.

Презентація концепції «Urban Camp Lviv» відбулася 30 вересня, тоді ж було підписано меморандум про спільну реалізацію проекту між Львівською міськрадою та громадською організацією «Street Culture». Проект фінансується за підтримки міськради, благодійній допомозі львівського бізнесу та міжнародних партнерів. Суму інвестицій наразі не розголошують.

«Urban Camp Lviv – це житло в форматі комʼюніті-центру для внутрішньо переміщених сімей з дітьми. На відміну від інших прихистків, великий акцент тут роблять не лише на наданні житла, тим, хто постраждав від війни, а й на соціалізації та швидкій адаптації переселенців до нового життя. Для проведення активностей за участі мешканців кемпу, львів'ян та гостей міста, у кемпі планують облаштувати затишний двір, публічний простір та івент-спейс. Основний акцент робитимуть на проведенні майстер-класів та заходів вуличних культур та креативних індустрій», – повідомили у ГО «Street Culture».

Проект «Urban Camp Lviv» для переселенців у Львові

Urban Camp Lviv буде в колишньому будинку культури заводу в Залізничному районі міста. Роботи над відновленням будинку культури тривають вже кілька тижнів. При його облаштуванні команда проекту обіцяє зберегти модерністську архітектуру будівлі, декоративні елементи та унікальне мозаїчне панно, що прикрашає перший поверх.

У внутрішньому дворі будівлі розмістять простір для вуличного відпочинку, активну зону для вуличних ігор, місце для зустрічі та роботи на вулиці і, навіть, місце для городу.

Перший поверх займатиме так званий комʼюніті-простір. Тут облаштують інформаційний центр, коворкінг, дитячу кімнату та обідню зону. Розмістять кухню та офіси. На другому поверсі буде житлова зона з чотирма типами кімнат – двомістні, тримісні та чотиримісні. Усього в кемпі одночасно зможуть проживати до 100 осіб. Окремо буде великий зал для проведення фестивалів та заходів. На мінус першому поверсі обладнають сучасне укриття, розраховане на всіх мешканців кемпу.

Пісня завершення війни Urban Camp Lviv планують розвивати як новітній спортивно-молодіжний культурний центр.

Нагадаємо, будинок культури заводу «ЛОРТА» площею 5800 м2 підпорядковувався «Укроборонпрому» і не використовувався понад 10 років. Наприкінці минулого року будівлю передали в комунальну власність Львова. Urban Camp Lviv – ініціатива яку у Львові реалізують команди ГО «Street Culture», «Urban reforms» у партнерстві з мережею молодіжних просторів «Твори!». Проект запущено за підтримки Данської ГО вуличних культур «Game».