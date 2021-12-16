Будинок культури ЛОРТА офіційно передали з державної в комунальну власність Львова. Тут планують створити мультифункціональний центр, де, зокрема, будуть працювати гуртки з моделювання.

Будинок культури ЛОРТА розташований на вул. Ряшівській, 2 у Львові. До 2006 року в будинку культури ЛОРТА діяли численні гуртки та студії, відбувалися вечори пам’яті, конкурси, концерти, виставки, в тому числі міжнародні. Він відігравав одну з ключових ролей у культурному житті Львова.

У червні депутати ЛМР погодили передачу будинку культури з державної власності в комунальну. 15 грудня міськраді офіційно передали матеріальні цінності, розташовані в палаці культури.

«Більше 10 років будівля будинку культури ЛОРТА пустувала і там не проводили нічого. Щороку будівля занепадала. Ми розуміємо, що завод має стратегічно-оборонне призначення і будинок культури не мали змоги використовувати належним чином, а віддати громаді міста не мали бажання. Ми б хотіли, щоб ця будівля не пустувала, а отримала нове життя, скільки в часи розквіту будинку культури там одночасно займалися близько трьох тисяч дітей на різних гуртках», – розповіла ZAXID.NET депутатка Львівської міської ради Уляна Пак.

Тепер місто має визначити стратегію відновлення цієї будівлі, а також знайти джерела фінансування. У майбутньому тут планують створити мультифункціональний центр.

«Вчора на комісії підписали акт прийому-передачі матеріальних цінностей, які перед тим облікували. Це фактично останній етап, тепер виконком має погодити рішення про остаточне прийняття будівлі у власність міста. А вже наступного тижня почнемо працювати в робочих групах і визначатимемо, що там буде», – повідомив ZAXID.NET перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

За його словами, будинок є пам’яткою модернізму, тому міськрада розроблятиме проект реставрації будівлі, під час якої відремонтують фасад, а також замінять комунікації.

Будинок культури заводу ЛОРТА площею 5,8 тис. м підпорядковувався «Укроборонпрому». Оскільки його не використовували вже понад 10 років, у Львівській міськраді створили депутатську робочу групу щодо його подальшої долі та отримали погодження від адміністрації заводу на передачу приміщення в комунальну власність.

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