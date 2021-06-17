До 2006 року в будинку культури ЛОРТА діяли численні гуртки та студії

Депутати Львівської міської ради погодили передачу з державної власності у комунальну будинку культури Львівського державного заводу ЛОРТА, що на вулиці Ряшівській, 2. За відповідне рішення під час засідання 17 червня проголосували 52 депутати.

В ухвалі також зазначається, що після завершення всіх юридичних процедур будинок культури надалі потрібно використовувати за цільовим призначенням, а продавати його – заборонено. Тут планують створити освітній центр, де, зокрема, за словами міського голови Андрія Садового, будуть працювати гуртки з моделювання. Депутатка Юлія Хомчин також запропонувала під час обговорення розмістити в будинку культури на час канікул мобільну наукову лабораторію.

Будинок культури заводу ЛОРТА, що підпорядковується «Укроборонпрому», має площу 5787,9 кв. м. Як інформував ZAXID.NET, оскільки його не використовують уже понад 10 років, у Львівській міськраді створили депутатську робочу групу щодо його подальшої долі та отримали погодження від адміністрації заводу на передачу приміщення в комунальну власність.

До 2006 року в будинку культури ЛОРТА діяли численні гуртки та студії, відбувалися вечори пам’яті, конкурси, концерти, виставки, в тому числі міжнародні. Він відігравав одну з ключових ролей у культурному житті Львова.