Будинок культури «ЛОРТА» не використовується вже понад десять років та руйнується

Будинок культури ЛОРТА, що на вул. Патона у Львові, найближчим часом передадуть у комунальну власність територіальної громади Львова. Львівська мерія та депутати дійшли згоди з керівництвом «Укроборонпрому» з цього приводу. Відповідну ухвалу розглянуть на черговій сесії Львівської міськради.

Раніше у Львівській міськраді було створено депутатську робочу групу щодо подальшої долі палацу культури Львівського державного заводу «ЛОРТА», що на вул. Патона, який багато років простоює. У середу, 15 травня, під час zoom-наради представники міста та керівництво Державного концерну «Укроборонпром» дійшли згоди щодо передачі будинку культури у комунальну власність Львова.

«В результаті переговорів, ми отримали позитивні рішення трудового колективу ЛОРТА і адміністрації про передачу палацу культури у комунальну власність міста. І це хороша новина для міста й Залізничного району, зокрема», – повідомив у Facebook депутат Назар Бербека.

З його слів, вже на наступну сесію ЛМР буде винесено дві ухвали – про скасування податку на землю для ЛОРТА та передача у власність міста палацу культури ЛОРТА.

На думку депутатів, у цьому приміщенні має бути збережено будинок культури для потреб львів’ян.

Будинок культури ЛОРТА не використовується вже понад десять років, будівля простоює і руйнується. З 2008 року у будинку відімкнуте опалення. Дотепер приміщення площею понад 5,5 тис. м2 перебувало на балансі Державного підприємства «Львівський завод «ЛОРТА» Державного концерну «Укроборонпром». До 2006 року в приміщенні палацу діяли численні гуртки та студії, відбувалися вечори пам’яті, конкурси, концерти, виставки, в тому числі міжнародні. Палац відігравав одну з ключових ролей у культурному житті Львова.