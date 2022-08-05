Resident Development створить новий корпус ліцею №80

У ліцеї №80 буде новий сучасний корпус площею майже 6,4 тис. м2. Всі витрати бере на себе приватний забудовник – компанія Resident Development. Над проєктом працюють архітектурна майстерня KUDIN architects та компанія львівських архітекторів Квадр Груп.

Забудовник представив свій проєкт і бачення сучасного освітнього закладу міському голові Львова Андрієві Садовому та профільним посадовцям.

«Ми передбачаємо у новому корпусі басейн, відкритий у теплу пору року. Також буде бомбосховище для безпеки учнів та сучасні кабінети освіти. Всередині у нас буде дизайнерське оздоблення, яке напрацював один із кращих архітекторів країни Віктор Кудін у співпраці із командою львівських архітекторів. Цей проєкт – наша спільна ініціатива із містом. Так ми хочемо показати приклад, як можна допомагати громаді», – розповів власник компанії Resident Development В’ячеслав Чепіль.

Міський голова Львова Андрій Садовий подякував забудовникам за співпрацю та закликав якнайшвидше збудувати об’єкт.

«Очікуємо на заклад, який не на словах відповідатиме останнім тенденціям шкільної освіти у світі. Прозорі скляні стіни, що відділятимуть класи від загальної території, приміщення для робототехніки, іноземних мов, інформатики, музики, моделювання, хореографії, спортивний великий зал, сходи, що «трансформуватимуться» у відкритий амфітеатр і басейн на 25 метрів. З огляду на війну передбачили, звичайно, бомбосховище для всіх учнів, яким служитиме тир на 25 метрів. У планах також є спеціальні приміщення для учнів, де вони можуть здобути парамедичний досвід», – каже заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Нагадаємо, раніше компанія Resident Development оприлюднила заяву про те, що саме зараз, у час війни, треба творити іншу філософію будівельного бізнесу. А саме: забудовники мають допомагати місту та пропонувати якісні проєкти з розвиненою соціальною інфраструктурою довкола житлових кварталів. Адже люди прагнуть нової комфортної оселі, а не дешевого житла. Львів’яни хочуть комфорту за адекватну ціну з якісною соціальною сферою навколо, заявили представниками будівельної компанії Resident Development. І закликали своїх колег також долучатися із проєктами розвитку соціальної інфраструктури мікрорайонів, де йде забудова.