У Львові будують захищене житло

Компанія, яка вирішила подарувати Львову нову школу із нуля, запроектувавши освітній заклад як суперсучасний, Resident Development також пропонує «ламати» звичний будівельний ринок України і Львова й творити іншу філософію цього бізнесу. Раніше у розмові з генеральним директором Resident Development Андрієм Уським розповіли, як розвивати Львів спільно із усіма мешканцями громади та владою міста. Тепер – деталі про безпеку житла львів’ян.

Генеральний директор Resident Development Андрій Уський

Зараз Ви зводите кілька нових кварталів. Погодьтесь, завжди є загроза прильотів нових ракет… Чи не вдаєтесь до обміну думками із людьми, які були під обстрілами, представниками силових органів та іншими фахівцями у сфері безпеки?

Звичайно, ми ретельно збираємо такі думки. І мусимо сказати, що до всього треба підходити виважено і враховувати насамперед наш, український досвід.

Наприклад, якщо згадати про бойові дії в Ізраїлі, то все-таки, мабуть, це швидше можна назвати «терористичною війною». Це протистояння окремих груп, в яких є озброєння, яке часто-густо роблять десь у гаражах «на коліні». Натомість в Україні маємо крилаті армійські ракети, масовані повітряні атаки, які починають в інших країнах, над акваторіями морів. Такі удари несуть величезну силу ураження. Тому окремі суперзахищені (із посиленими стінами та перекриттями) кімнати за ізраїльським зразком не врятують…

Відтак враховуємо конкретний, на превеликий для нас жаль, вже наш, український досвід. Люди, які перебували в укриттях на нижніх поверхах, не в «панельках», а в дійсно добротно зроблених залізобетонних конструкціях. Хороші фундаменти, прекрасно зроблені… Ну або як варіант – швидка евакуація назовні, хоча і вона несе ризик потрапляння осколків. Універсального рішення насправді нема, усе залежить від місця попадання та руйнувань, яких завдано. Якогось одного «суперового» способу у цій війні не існує, нема і «чарівної палички» на будівництві, яка всіх захистить.

Якість, підсумовуючи вище сказане, – одна із гарантій безпеки. Як у Вашій компанії контролюєте цей аспект при будівництві?

Якість на виході, так би мовити, при отриманні ключа від помешкання, гарантує кілька аспектів. Насамперед, якісне приймання товарознавцями на об’єктах будівництва. Також відповідність зведення будівель усім нормам та державним стандартам, які існують в Україні. Потім використання усіх матеріалів згідно із будівельною документацією. Не забуваймо і про безпосередній контроль над усіма виробничими процесами, дотриманими технологіями з боку виконробів. Ну і потім – незалежний контроль експертними компаніями або особисто людьми, які мають фаховий глибокий досвід.

Окрім того, не забуваємо і про пильний нагляд із боку профільних державних органів, які стежать за будівництвом, та належне приймання в експлуатації.

Кілька слів про динаміку будівельного ринку. Як він рухається з початку війни?

Від 24 лютого, якщо глянути загалом, то тенденцію важко в цілому по Україні виокреслити. Адже в кожній області сфера рухається по-різному. Є тилові міста, є прифронтові зони, є наближені до бойових дій… Якщо ж звернутися до Львова, то бачимо, що чимала кількість факторів впливає на конкретні будинки. Ніколи будівельники не могли й подумати про те, що на ринок будуть впливати до прикладу поставки зброї з-за кордону!..

Але бачимо точно одне: командування та Збройні сили України надають і спокою, і впевненості у майбутньому. І це «тримає» не тільки людей, але й цілі бізнеси. На щастя, Львів далі залишається тиловим містом, тому більшість будівельних компаній запустили свої відділи продажу. Зрушення є, це тішить, адже ринок будівництва «живить» чимало суміжних. Кількість мешканців міста може зрости: чимало переселенців серйозно розглядають Львів як місце постійного осідання. Повільний рух буде іти – сподіваємося, не тільки у нас в місті. Як рухаються наші Збройні сили в бік деокупації, так і будівельники, сподіваємося, будуть іти за ними нога в ногу…