Наталія Шаховська провела перший брифінг

Новообрана ректорка Львівської політехніки заявила, що планує перебувати на цій посаді лише один термін. Про це Наталія Шаховська повідомила під час брифінгу у понеділок, 24 березня. Вона також озвучила основні пріоритети роботи та запросила в команду попереднього ректора Юрія Бобала.

Після першої каденції Наталія Богданівна повернеться до викладацької роботи. Навіть якщо не встигне втілити всі свої задуми впродовж п’яти років, на які обирають ректора.

«Моєю великою перемогою було б вже те, якщо вдасться підготувати велику команду, яка продовжить далі реалізовувати окреслені плани. Викладання – це найбільша відрада, яка може бути для викладачів. У мене були моменти, коли я планувала йти з політехніки через зарплату, але спілкування зі студентами – це те, що надихає і тримає тут», – зазначила Наталія Шаховська.

Коли нова ректорка приступить до своїх обов’язків, поки невідомо. Вона має пройти перевірку НАЗК, яка триватиме близько місяця. Після цього з нею укладуть контракт на 5 років.

«Але цей час я максимально використаю для того, щоб вивчити все, що потрібно для початку роботи», – пообіцяла Наталія Шаховська, яка поки залишається у статусі директорки Інституту компʼютерних наук та інформаційних технологій.

Майбутня очільниця університету озвучила три основні пріоритети своєї роботи:

1. Децентралізація – надання більших можливостей і відповідальності директорам інститутів як людям, які мають формувати розвиток своїх підрозділів, кафедр, освітніх програм і відповідати за це.

2. Переведення частини документів у цифровий формат. Спрощення документообігу і зменшення бюрократії.

3. Створення додаткових можливостей для студентів знайти роботу завдяки створення порталу на зразок LinkedIn. Їм допоможуть правильно написати резюме, CV і таким чином політехніка рекламуватиме свої кадри.

Юрій Бобало стане радником ректорки (фото ZAXID.NET)

Своєму попереднику Юрію Бобалу Наталія Шаховська запропонувала посаду радника. Підсумовуючи своє 18-річне ректорство, Юрій Бобало озвучив, що найскладнішим було те, що часто мінялося керівництво Міністерства освіти і науки: «За ці роки, що я був ректором, змінилося вісім міністрів. Це зміна вимог і порушення стабільності, якої прагнуть усі».

Однак щодо інших призначень нова ректорка поки не озвучує конкретних прізвищ. Вона анонсувала демократичну кадрову політику.

«Львівська політехніка, на мою думку, дуже гарно себе проявила під час проведення цієї кампанії, тому і кадрові призначення мають бути прозорими. Охочі очолити ту чи іншу посаду – не лише проректорів – мають подати свою кандидатуру, обґрунтувати своє бачення розвитку політехніки. На основі цього і прийматимемо рішення», – відповіла Наталія Шаховська.

Нові спеціальності, які б хотіла бачити у політехніці Наталія Шаховська:

державне управління;

кіберзахист.

Також науковиця планує більше популяризувати технічні та менш рейтингові спеціальності –наприклад, хіміків, механіків.

Нагадаємо, під час другого туру виборів ректора Львівської політехніки 19 березня перемогла Наталія Шаховська, за яку проголосувало понад 55% виборців. Раніше ZAXID.NET записав з нею інтервʼю, де вона ширше озвучила своє бачення розвитку політехніки.