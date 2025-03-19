Наталія Шаховська є директоркою Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Докторка технічних наук Наталія Шаховська перемогла у другому турі виборів на посаду ректора Львівської політехніки, що відбувся у середу, 19 березня. Науковиця стала першою жінкою, яка очолить університет. Про це повідомляє журналістка ZAXID.NET з місця проведення голосування. За Наталію Шаховську проголосувало понад 55% виборців.

Під час другого туру виборів 46-річна Наталія Шаховська змагалася з доктором економічних наук та професором, 47-річним Назаром Подольчаком. У Львівській політехніці повідомили, що явка на виборах становить 82%.

Голосування у Львівській політехніці 19 березня. Фото ZAXID.NET

Наталія Шаховська є засновницею кафедри систем штучного інтелекту й директоркою Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Крім цього, вона працює гостьовою професоркою в іноземних вишах. Шаховська радом з Подольчаком заснували ГО Tech Start Up School. У 2015 році науковиця балотувалася у міську раду від «Самопомочі». Про візію розвитку Львівської політехніки Наталія Шаховська розповідала у своєму блозі для ZAXID.NET.

Вибори у Львівській політехніці. Фото ZAXID.NET

Перший тур виборів відбувся 12 березня. Тоді Наталію Шаховську підтримали 1119 виборців (27,2%), а Назара Подольчака – 762 (18,54 %). Загалом участь у виборах взяли 3534 людини, а явка виборців становила 86%.

Нагадаємо, що 3 лютого Міносвіти повідомило, що зареєструвало вісьмох кандидатів на посаду ректора Львівської політехніки. Однак двоє кандидатів відмовилися від участі у виборах – доцент Андрій Дідик та перший проректор Олег Матвійків, який зняв кандидатуру на користь Наталії Шаховської.

З 2007 року ректором Львівської політехніки був професор Юрій Бобало. Згідно з українським законодавством, він не може обіймати посаду.