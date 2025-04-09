Володимир Загорський став ректором Національного лісотехнічного університету у 2021 році

Ректор Національного лісотехнічного університету Володимир Загорський подав до НАЗК декларацію про доходи за 2024 рік, вказуючи підвищення зарплати та нову нерухомість на Львівщині.

Як вказано у декларації, у 2024 році Володимир Загорський отримав мільйон гривень зарплати у лісотехнічному університеті, що на понад 200 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Посадовець також вказує 267 тис. грн пенсії, 270 тис. грн процентів від банку та 40 тис. грн стипендії НАН України. Його дружина Мирослава торік отримала 105 тис. грн пенсії. Загальний річний дохід подружжя становить 1,7 млн грн.

У 2024 році Володимир Загорський став власником нової нерухомості на Львівщині, йдеться про земельну ділянку, гараж та частку житлового будинку (61,8 м2) у селищі Гірник біля Шептицького (колишній Червоноград). Ректор із дружиною є співвласниками квартири у Львові (91 м2). Мирославі Загорській також належить будинок у Луцьку (98,5 м2).

У подружжя немає власного авто, а усі заощадження Володимир Загорський зберігає на банківському рахунку – 2,6 млн грн.

69-річний Володимир Загорський став ректором Національного лісотехнічного університету у 2021 році. Раніше він був ректором Національного університету Державної податкової служби, із 2007 року працював директором Львівського регіонального інституту державного управління академії державного управління при президентові України.

Згідно з інформацією сайту «Чесно», у 2000 та 2012 роках Володимир Загорський балотувався до Верховної Ради на мажоритарних округах від «Партії Регіонів», але не пройшов. У 2012 році став депутатом Львівської обласної ради VI скликання від «Партії Регіонів».

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.