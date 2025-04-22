Львівський протезний завод став власністю міста

Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» у власність Львівської міської територіальної громади. Про це йдеться в розпорядженні уряду №378-р від 21 квітня.

Підприємство розташоване у Львові на вул. Рудненській, 10, і має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному. Раніше там виготовляли колісні крісла, триколісні велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття, але через фінансові проблеми завод зупинився.

У 2023 році міська рада Львова повідомила, що протезний завод приєднають до Першого медичного об’єднання Львова, що дозволить відновити його роботу. Завод має увійти до складу реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken), який працює у складі об’єднання. Для відновлення його діяльності планується інвестувати близько 350-390 млн грн з бюджету Львова, Першого медичного об’єднання, благодійних і грантових внесків тощо.

Фокус підприємства буде зміщений на надання послуг з протезування та ортезування. Виробництво хочуть розділити на дві частини: виготовлення уніфікованих комплектувальних (адаптери, коліна, труби, стопи) та виготовлення індивідуальних куксоприймачів (це частина протезу, призначена для розміщення ампутованої кінцівки).

У Львові планують виготовляти 50-80 протезів щомісяця, у Луцьку, Івано-Франківську і Мукачеві – по 15-20 протезів щомісяця в кожному місті. Упродовж 2025 року мають сформувати виробничу базу для виготовлення протезів, на якій потім будуть створювати 2500-3000 протезів на рік.

Нагадаємо, «Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» засноване 1921 року. Завод виготовляє протези на основі іноземних деталей, здебільшого німецьких. У 2018 році на протезному заводі закрили один цех, а заробітну плату працівникам не виплачували роками.

Після передачі підприємства у комунальну власність Львівська міськрада має погасити всі борги підприємства.