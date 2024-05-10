Будівництво профінансував уряд Німеччини

У п'ятницю, 10 травня, у Львові на вулиці Миколайчука відкрили Центр протезування та ортезування, який працюватиме на базі Національного реабілітаційного центру «Незламні». Щорічно там зможуть виготовляти близько 1000 протезів, а також навчатимуть майбутніх фахівців. Будівництво профінансував уряд Німеччини.

Центр протезування та ортезування «Незламні» є одноповерховим, його загальна площа – 1 тис. м2. Там є все необхідне обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг. Крім кімнат для зняття мірок, виготовлення, випробування та примірки штучних кінцівок, у Центрі також облаштували лабораторію ходьби, аудиторію для навчань спеціалістів та внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів.

«Тут будуть з комплектуючих повністю складатися протези під людину і налаштовуватися. Саме виготовлення, це буде виготовлення деяких деталей і частин протезування. Запуск цієї протезної майстерні повністю буде з понеділка», – розповів гендиректор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Також у Центрі займатимуться підготовкою спеціалістів для всієї України. Окрім того, це буде місце для проведення досліджень у протезуванні та розробці українських стартапів.

«Це унікальний центр для України. З точки зору будівництва і функції, яку він виконуватиме. Тисячу протезів в рік тут будуть отримувати наші герої, жінки, чоловіки, діти. І це великий шанс, тому що багато українців воюють. Це буде також великий навчальний центр для українських міст. Я думаю, що цей досвід ми будемо передавати і українським містам, і містам світу», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото Романа Балука

Мета Центру протезування та ортезування «Незламні» – розвивати напрямок протезування в Україні. А саме – створити простір для теоретичних і практичних навчань та підготовки фахівців із протезування та ортезування за стандартами ISPO – Міжнародного співтовариства з протезування та ортезування.

«Особливість центру в тому, що йдеться не лише про протези, реабілітацію, а й про навчання кваліфікованих працівників. Для України дуже важливо, що йдеться про людей, щоб вони могли далі жити активним життям», – міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеня Шульце.

Ініціатива реалізується в рамках проекту «Спеціальна програма підтримки України / EU4ResilientRegions», здійснюється GIZ Ukraine та фінансується урядом Німеччини. Загальна вартість будівництва майстерні – 2,7 млн євро. 2,4 млн євро виділив уряд Німеччини.