У Львові на вулиці Миколайчука зводять протезну майстерню. У вівторок, 30 січня, міський голова Андрій Садовий та директор GIZ Ukraine Даніель Буше заклали на місці будівництва капсулу. Зведення протезної майстерні, яка стане частиною Національного реабілітаційного центру «Незламні», фінансує уряд Німеччини. Щорічно там зможуть робити близько 600-700 протезів, а також навчати майбутніх протезистів.

Протезна майтерня буде одноповерховою, її загальна площа – 1 тис. м2. У майстерні передбачили приміщення для виготовлення протезів, аудиторія для проведення навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку. Майстерня буде повністю укомплектована обладнанням для виготовлення протезів для верхніх і нижніх кінцівок, вартістю 650 тис. євро.

«Сьогодні ви бачите стіни, а вже у квітні тут стоятиме надсучасне обладнання світового рявня. Це дуже важливо, оскільки сьогодні тисячі українців і українок чекають на ці протези. Наші захисники мають мати протези найкращого рівня», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Модульна конструкція протезної майстерні виготовлена з місцевої відновлюваної сировини (з використанням деревʼяних CLT панелей). Будівля має сучасний рівень теплоізоляції і обладнана сучасною системою опалення та вентиляції.

«Використання CLT панелей – це принцип склеювання деревини, це дуже поширена технологія в Європі, зокрема, в Австрії, Німеччині. Саме оздоблення будівлі буде максимально дерев’яне, ми хочемо залишити стіни дерев’яними, балки також на стелі. Серед цікавинок і те, що ми будемо використовувати принцип зеленої покрівлі за технологією садівного килиму. Вана буде приймати потоки дощу і поступово їх дренувати в міську мережу», – розповів керівник проекту Юрій Сколоздра.

Будівннитво таким методом відбувається в рази швидше. Щодо вартості, то така технологія дорожча, однак стіни будівлі в подальшому не потребують внутрішнього оздоблення.

Загальна вартість будівництва майстерні – 2,7 млн євро

Важливою складовою проекту є навчання фахівців з протезування та ортезування за стандартами ISPO, яке розпочнеться в лютому цього року. Впродовж 2024 року близько 60 осіб візьмуть участь у навчальних програмах різного рівня за підтримки уряду Німеччини та GIZ Ukraine. Також передбачена розробка матеріалів для національної програми підготовки українських вчителів-протезистів, які зможуть передавати свій досвід у майбутньому та збільшувати кількість спеціалістів своїй сфері.

У майтерні зможе працювати 25-30 фахівців. Щорічно там вироблятимуть близько 600-700 протезів. Орієнтовна дата завершення будівництва – травень 2024 року.

Вартість будівництва, обладнання і навчання спеціалістів-протезистів становитиме 2,4 млн євро, які профінансує уряд Німеччини. А мережі і частково благоустрій зробить місто. Загальна вартість будівництва майстерні – 2,7 млн євро. Ініціатива реалізується в рамках проекту «EU4ResilientRegions – Спеціальної програми підтримки України» і здійснюється GIZ Ukraine.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний реабілітаційний центр «Незламні» відкрив майстерню протезування на 10 робочих місць. Це дозволяє встановлювати сотню протезів на місяць. До команди протезистів уже приєдналися військові, які втратили кінцівки на війні. Майстерня діє в головному корпусі лікарні святого Пантелеймона, її площа – 250 м2. Там є гіпсова, кімнати з пічками та верстатами, де роблять куксоприймачі, а також примірочна і тренувальна кімнати. За перший рік майстерня, у співпраці з Мальтійською службою, виготовила понад 200 протезів для людей, які втратили кінцівки через війну.

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