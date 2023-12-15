Будівництво профінансує Європейський союз

У п’ятницю, 15 грудня, посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова та міський голова Андрій Садовий заклали капсулу на місці будівництва соціального житла у Львові для поранених пацієнтів, які проходять реабілітацію в центрі «Незламні». Будівництво профінансує Європейський союз.

«Це буде дуже важливий пазл нашої екосистеми людяності Unbroken. Дуже важливо сьогодні допомагати усім, кого торкнулася війна», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Львів має можливість прийняти багато людей, які змушені були покинути свої домівки через війну. І багато цих людей мають змогу покращити своє здоров'я у центрі “Незамні”», – сказала Катаріна Матернова.

Як раніше писав ZAXID.NET, будівництво першого з восьми будинків для травмованих переселенців, які проходять реабілітацію у Львові, стартувало 29 листопада. Перший з восьми будинків планують закінчити у травні 2024 року. Єврокомісія виділила 19,5 млн євро грантових коштів на будівництво житла.

Нагадаємо, генпідрядником будівництва соцжитла обрали ТОВ «Будівельна компанія Прогресбуд». Вісім житлових будинків, заввишки у 5-7 поверхів, будуть розташовані на двох земельних ділянках. Загальна площа ділянок – 20 тис. м2, з них більше половини – площа квартир. В будинках будуть одно-, дво- та трикімнатні кампуси. У них зможуть мешкати люди, які потребують реабілітації. Вони будуть перебувати тут до року – скільки буде потрібно для проходження самої реабілітації. У будинках зможуть проживати близько 700 людей.