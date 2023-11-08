Будівельні роботи розпочнуть у листопаді 2023 року

У Львові збудують перший в Україні кампус для тимчасового проживання пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні». Це буде 8 житлових будинків на вул. Миколайчука, в яких зможуть проживати близько 700 людей. На будівництво європейська комісія виділила 19,5 мільйонів євро. У середу, 8 листопада, у Львівській міській раді підписали договір з компанією-підрядником.

Як повідомила Львівська міська рада, у тендері на зведення соціального житла взяли участь 23 компанії, зокрема турецькі, естонські та фінські. 6 жовтня тендерний комітет визначив генпідрядником ТОВ «Будівельна компанія «Прогресбуд» для спорудження першого будинку соціального кампусу.

«За попереднім планом, будівельні роботи розпочнуться у листопаді цього року. Ми наголошуємо, що генпідряднику важливо дотримуватися норм і правил, які були попередньо узгоджені з ЄС. Адже будівництво цього житла має супроводжуватися відповідно до принципів “зеленого відновлення” та екологічного підходу у процесі будівництва», – зазначив директор ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Юрій Теліпський.

Для будівництва соціального житла для переселенців ЄС виділив 19,5 млн євро. Місто має підвести туди всі комунікації: водо- і теплопостачання, електромережі, а також будує та облаштовує бомбосховище і відповідає за благоустрій прибудинкової території.

Проект «Житло для ВПО і відновлення звільнених міст України» фінансує European Union in Ukraine, управляє Nefco in Ukraine, а реалізує команда міста.

«На відміну від інших міст, які беруть участь у програмі, в нас основний акцент на інклюзії. Всі будинки, всі квартири мають бути абсолютно інклюзивними для потреб маломобільних. Це перші будинки в Україні, які будуть повністю інклюзивними. В кожній квартирі будуть розміщені кнопки виклику для того, щоб люди, які там проживають, могли скористатися послугами медичної служби, яка буде розташована безпосередньо в кожній будівлі», – додав Юрій Теліпський.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що сьогодні розпочинає роботу додатковий моніторинговий комітет, до якого входять представники усіх депутатських фракцій Львівської міської ради.

Нагадаємо, проект авторського колективу з Харкова Drozdov & Partners для будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків на вул. Миколайчука обрали на архітектурному конкурсі. Реалізовувати проект буде компанія AVR Development. Будинки зведуть в кінці вулиці Миколайчука, навпроти повороту на вул. Щурата.

Як інформував ZAXID.NET, вісім житлових будинків, заввишки у 5-7 поверхів, будуть розташовані на двох земельних ділянках. Загальна площа ділянок – 20 тис. м2, з них більше половини – площа квартир. В будинках будуть одно-, дво- та трикімнатні кампуси. У них зможуть мешкати люди, які потребують реабілітації. Вони будуть перебувати тут до року – скільки буде потрібно для проходження самої реабілітації.

За інформацією аналітичної системи YouControl, ТОВ «Будівельна компанія «Прогресбуд» працює майже 19 років. Підприємство зареєстроване у Славському. Директором є Назар Яремчук.