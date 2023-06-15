До будівельних робіт планують перейти вже у вересні-жовтні цього року

У Львові на вул. Миколайчука розпочинають будівництво соціального житла для поранених внутрішньо переміщених осіб. Наразі стартував етап з підготовки земельної ділянки. Загалом зведуть вісім будинків для 700 осіб. На спорудження житла Європейська комісія виділила 19,5 млн євро грантових коштів. Як повідомили у Львівській міській раді, у четвер, 15 червня, на місці будівництва житла зібрались представники міської ради разом з депутатами, щоб обговорити деталі.

Наразі розпочинають етап підготовки ділянки. Там проведуть геологічні та геодезичні дослідження. Безпосередньо до будівельних робіт планують перейти вже у вересні-жовтні цього року. Доти прокладатимуть мережі і з’ясовуватимуть технічні питання.

«Сьогодні ми переходимо до наступного етапу реалізації спільного з Єврокомісією проекту. Він передбачає будівництво соціального кампусу для тих, хто потребує реабілітації в межах екосистеми "Незламні" (Unbroken). За співфінансування з боку міста передбачено будівництво восьми будинків, в яких постійно зможуть мешкати люди, які потребують реабілітації. Вони будуть перебувати тут до року часу, скільки буде потрібно для проходження самої реабілітації», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Зараз на земельній ділянці є облаштовані мешканцями городи, проте земля комунальна. На місці будівництва житла для поранених ВПО вже встановили інформаційні стенди, а з наступного тижня облаштують також офіс проекту, працівники якого зможуть відповісти на всі запитання мешканців.

«Хочу заспокоїти всіх мешканців, які на цій території мали або мають город. Вони зможуть до вересня тут працювати і зібрати урожай. Якщо до проекту будуть виникати будь-які питання, працівники офісу зможуть надати всю інформацію», – запевнив Андрій Москаленко.

До жовтня земельну ділянку планують облагородити – викосять траву та вивезуть сухостої.

Вісім житлових будинків, заввишки у 5-7 поверхів, будуть розташовані на двох земельних ділянках. Загальна площа ділянок – 20 тис. м2, з них більше половини – площа квартир.

«Передбачена велика стилобатна частина, де буде багато приміщень для реабілітації і психологічної адаптації поранених і вимушено переміщених осіб. Також передбачено зведення приміщень подвійного призначення – це підземна автостоянка, яка буде використовуватись як укриття під час тривог», – розповів керівник архітектурного департаменту компанії AVR Development Володимир Йосипчук.

В будинках будуть одно-, дво- та трикімнатні кампуси, щоб люди мали змогу мешкати разом зі своєю сім’єю.



«Хто вже пройшов головне втручання в лікарні і є на стадії реабілітації чи на візку, чи з протезом, зможе тут перебувати навіть із сім’єю, тому що тут буде відбуватися важливий момент соціалізації і повернення до повноцінного життя. Тут люди зможуть спілкуватися, виходити на вулицю, тобто це вже не будуть медичні палати. І це дуже важливий елемент для повернення до повноцінного життя», – зазначив Андрій Москаленко.

Передбачили і облаштування благоустрою території поруч соціального житла. За словами проектантів, ця ділянка має стати окрасою району, а благоустрій буде доступний для користування мешканцям прилеглих будинків. За вимогою грантодавців чимало приміщень виділять для соціальної функції, зокрема, там буде дитячий клуб.