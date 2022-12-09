У Львові за грантові гроші Європейської комісії збудують два 8-поверхових будинки, де облаштують квартири для переселенців. Відповідне рішення погодили депутати Львівської міської ради.

Як вказано у пояснювальній записці до ухвали ЛМР, Європейська комісія розробила проект «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові». У рамках цієї програми виділили 15,5 млн євро на будівництво житлових будинків у місті для переселенців.

Так, планується будівництво двох 8-поверхових будинків з дитячими майданчиками та реабілітаційним центром. Загальна площа цих будинків становитиме понад 10 000 м2.

Будівництво житла для переселенців у Львові має бути реалізованим впродовж 18 місяців. Депутати Львівської міської ради на засіданні сесії 6 грудня погодили умови для отримання гранту на це будівництво. Це одне з перших рішень, що необхідне для реалізації проекту.

Нагадаємо, зараз переселенці у Львові, які не мають можливості винаймати квартири, проживають переважно у гуртожитках та тимчасових помешканнях. Також у Львові є містечко для вагітних переселенок та жінок з новонародженими дітьми.