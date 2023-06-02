Urban Camp Lviv складається із тимчасового житла хостельного типу, з івент-простору і двору для проведення заходів

У п’ятницю, 2 червня, у Львові відкрили новий центр для проживання внутрішньо переміщених українців – Urban Camp Lviv. Облаштували його вул. Ряшівській, 2. Центр також займатиметься розвитком та популяризацією вуличних культур – музики, танців, мистецтва, спорту та активних ігор.

Насамперед в Urban Camp Lviv облаштували тимчасове житло хостельного типу для сімей із дітьми, які втратили все через війну. Там є усі зручності для проживання – душові, кухня, дитячий ігровий куточок, загальний простір. Кожен мешканець отримує індивідуальні засоби гігієни та базові речі для життя: рушники, постільну білизну, пледи, тощо. Одночасно в кемпі можуть проживати до 100 осіб. Також там є івент-простір, коворкінг, двір для проведення заходів і укриття.

Urban Camp Lviv – це частина молодіжних просторів ТВОРИ! Його засновники – всеукраїнська платформа з розвитку та просування вуличних культур Street Culture та офіс міського розвитку Urban Reform. Проект реалізується за підтримки Данської громадської організації вуличних культур GAME.

«Усі заходи в кемпі проводитимуться за участі переселенців і львів'ян. Мета – допомогти скорішому залученню тих, хто втратив все через війну до життя в місті, а також сформувати нове активне ком’юніті», – зазначили засновники кемпу.

Urban Camp Lviv облаштували у приміщенні колишнього будинку культури, відтак будівлі дали нове життя.

«В Україні дуже багато покинутих пам’яток урбаністської архітектури. Приклад Urban Camp Lviv має показати іншим, як можна ревіталізувати такі приміщення та надати їм друге життя. Дуже важливо привертати увагу до збереження таких будівель, робити якісну та стійку реставрацію, переосмислювати функцію та не боятися експериментувати з добудовами та матеріалами, а також імплементувати досвід інших країн в український контекст. Сьогодні Urban Camp Lviv – це пілотний кейс та приклад для реалізації подібних молодіжних центрів в інших містах України», – розповіли засновники кемпу.

Після перемоги кемп планують переобладнати на повноцінний простір для відпочинку, заняття вуличними культурами для дітей та молоді і проведення заходів.

Вже у суботу, 3 червня, у в Urban Camp Lviv проведуть перший фестиваль вуличних культур. Мета події – об’єднати мешканців кемпу, внутрішньо переміщених осіб, львів’ян і гостей міста навколо комʼюніті урбан-кемпу. Надалі подібні івенти мають сприяти популяризації вуличних культур у місті, а також прискорювати соціалізацію тих, хто був змушений покинути дім через війну.

У програмі фестивалю: майстер-класи з диджеїнгу, брейкінгу, графіті, хіп-хопу; турніри з панна-футболу та стритболу; батли з вуличних культур; благодійна хіп-хоп-вечірка на честь відкриття урбан-кемпу й до 50-річчя хіп-хоп-культури у світі, нетворкінг.

Фестиваль вуличних культур проходитиме в Urban Camp Lviv, що на вул. Ряшівській, 2, з 12:00 до 21:00. Вартість входу на благодійну хіп-хоп-вечірку – будь-який донат ГО Street Culture (QR-код розміщуватиметься на вході). Усі зібрані кошти спрямують на підтримку внутрішньо переміщених українців.