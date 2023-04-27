Соціальні гуртожитки побудують на вул. Миколайчука

Європейський союз виділив 19,5 млн євро на будівництво соціального гуртожитка для переселенців із інвалідністю, який побудують на вул. Миколайчука, поблизу Першого медоб’єднання Львова. Про це під час пленарного засідання в четвер, 27 квітня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, завершити проектування гуртожитка місто планує до червня. Будівництво соціального гуртожитка профінансує Євросоюз, надавши 19,5 млн грн гранту. Гуртожитки побудують на вул. Миколайчука. Житло стане частиною екосистеми реабілітації «Незламні». Тут проживатимуть переселенці з інвалідністю, а також люди, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken.

На будівництво цього житла Львівська міськрада оголошувала архітектурний конкурс, результати якого оголосили 20 січня. Переможцем конкурсу став проект авторського колективу студії Drozdov & Partners із Харкова.

Окрім житла, в складі комплексу передбачено створення центру соціальної та професійної адаптації та дитячого центру. Помешкання також зможуть використовувати соціально вразливі категорії населення.