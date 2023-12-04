У соціальному житлі зупинятимуться поранені, що проходять реабілітацію

У Львові розпочали будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, які проходять реабілітацію в центрі «Незламні». Роботу профінансує Європейський союз. Перший з восьми будинків планують закінчити у травні 2024 року. Про це 4 грудня повідомила прес-служба Представництва ЄС в Україні.

Як зазначається у повідомленні, будівництво першого з восьми будинків для травмованих переселенців, які проходять реабілітацію у Львові, стартувало 29 листопада. Єврокомісія виділила 20 мільйонів євро грантових коштів на будівництво житла.

«Очікується, що перший будинок завершать до травня 2024 року. Ми підтримуємо постійний зв’язок з нашими європейськими колегами, щоб забезпечити дотримання всіх стандартів і правил, встановлених нашими партнерами. Ці будівлі будуть повністю інклюзивними, щоб люди з обмеженими можливостями пересування могли з комфортом проживати та проходити реабілітацію в центрі Unbroken, який розташований безпосередньо біля будівельного майданчика», – повідомив директор ДП «Львівське міжкомунальне бюро технічної інвентаризації» Юрій Теліпський.

Команда Представництва ЄС в Україні – Хлоя Алліо, Андрій Бандура та Станіслав Тошков – відвідали будівельний майданчик, поспілкувалися з представниками генпідрядника, керівниками проекту «Будівництво житлових будинків для розміщення військовослужбовців у м. Львів».

«Ми раді бачити, що тривають роботи цього проекту, який задовольнить найбільш нагальні потреби в житлі для поранених українців, які проходять реабілітацію. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої плідної співпраці з муніципальною командою завдяки цьому внеску Європейського Союзу в екосистему Unbroken», – прокоментувала голова операційного відділу «Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура та довкілля» Представництва ЄС в Україні Хлое Алліо.

Нагадаємо, генпідрядником будівництва соцжитла обрали ТОВ «Будівельна компанія Прогресбуд». Як інформував ZAXID.NET, вісім житлових будинків, заввишки у 5-7 поверхів, будуть розташовані на двох земельних ділянках. Загальна площа ділянок – 20 тис. м2, з них більше половини – площа квартир. В будинках будуть одно-, дво- та трикімнатні кампуси. У них зможуть мешкати люди, які потребують реабілітації. Вони будуть перебувати тут до року – скільки буде потрібно для проходження самої реабілітації.