63 ОМБр шукає перукарів, тату-майстрів та масажистів

63-тя Окрема механізована бригада оголосила про пошук фахівців з побутового обслуговування особового складу. Бригада розмістила вакансії перукарів, тату-майстрів і масажистів. Про це йдеться у повідомленні 63 ОМБр, опублікованому Telegram-каналі бригади у понеділок, 21 квітня.

Зазначається, що таким чином 63 ОМБр планує покращити умови служби військових. Як вказано у повідомленні, в першу чергу ці вакансії – для ветеранів, які мають бойовий досвід, а також для кандидатів, які мають обмеження по стану здоров’я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Кандидати на заміщення вакантних посад повинні мати досвід роботи у відповідній сфері.

Вакансії також розмістили на сайтах з пошуку роботи. У повідомленнях зазначено, що бригада шукає фахівців віком від 20 до 50 років, як чоловіків, так і жінок. Заробітна плата становить від 50 до 120 тис. грн. Бригада обіцяє забезпечити фахівців необхідним обладнанням та робочим місцем. Також гарантується щорічна відпустка (дві частини по 15 діб).

У вакансії перукаря вказано, що в його обов’язки входитиме:

побутове обслуговування особового складу бригади;

планування робочого графіку та записів на стрижку голови та бороди;

комунікація та увага до кожного військовослужбовця.

Обов’язки тату-майстра відрізняються тільки одним пунктом – замість стрижки вказано, що фахівець має планувати свій робочий графік та записи для татуювання військових.

«Це вже не перший крок 63 бригади задля покращення умов для військових. Минулого року ми відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати наших воїнів максимально», – наголосили у бригаді.

Кандидати на посади можуть заповнити заявки на сайті бригади за посиланням.

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