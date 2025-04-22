Російська армія використовує китайські автомати

Російські військові використовують у війні проти України китайські автомати Type 56-1, що є аналогом радянського автомата Калашнікова (АКС). Про це стало відомо з YouTube-каналу «Vlad Kalina. Про зброю», який зробив огляд на трофейний автомат, передає «Мілітарний».

Китайський автомат Type 56-1, українські військові захопили, як трофейну зброю біля Торецька. Відомо, що такий автомат коштує від 70 до 200 доларів. Type 56-1 є аналогом радянського автомата Калашнікова, однак має кілька відмінностей.

Українські військові захопили китайський автомат у гарному стані, тому оглядачу зброї вдалося його добре дослідити. Китайський аналог Калашнікова відрізняється товщиною фурнітури, зокрема цівки та пістолетного руків’я. Цівка має інше кріплення, а отже комерційні деталі не підійдуть для китайського зразка, їх потрібно доопрацьовувати. Крім того, на ствольній коробці автомата нанесені китайські ієрогліфи. Її кришка, найімовірніше, фрезерована, як в старого радянського автомата Калашнікова. Водночас сама коробка штампована й масивніша порівняно з радянським АКС.

Затвор китайського автомата виготовлений з матеріалу, що нагадує нержавіючу сталь. У дуального зрізу відсутня різьба, а мушка – закритого типу.

Решта елементів управління та механізми не відрізняються від радянського автомата, однак виготовлені неякісно. Знайдений на фронті зразок відносно новий, проте поршень вже почав «люфтити». Китайський зразок має заводський автоматичний режим ведення вогню, що виключає те, що це цивільний зразок з переробленою автоматикою.

Ймовірно, Type 56-1 належав найманцю російської приватної військової компанії.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримує від Китаю зброю. За даними української розвідки, армія РФ отримала від Пекіну артилерію та порох.

Крім того, стало відомо, що Росія використовує у війні проти України нові реактивні системи залпового вогню М-1991, які отримала від Північної Кореї.