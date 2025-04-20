Північнокорейська 240-мм реактивна установка М-1991

Російські військові отримали від Північної Кореї нові реактивні системи залпового вогню М-1991 та вже застосовують їх у війні проти України. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, до якого потрапило відео російських окупантів.

На опублікованих Юрієм Бутусовим кадрах, російські окупанти встановлюють антидроновий захист на важку 240-мм реактивну установку М-1991. Її російська армія отримала на озброєння від Північної Кореї.

М-1991 калібру 240-мм називають аналогом російської реактивної системи залпового вогню «Ураган», що має калібр 220 мм.

За даними «Мілітарного», M-1991 калібру 240-мм армія Північної Кореї ввела в експлуатацію наприкінці 1980-х років, ця установка є модифікацією системи M1985. Загалом на озброєнні Корейської народної армії перебуває близько двохсот систем M1985/M1991.

Пускова установка M-1991 встановлюється на шасі китайської вантажної машини CQ25290. Її екіпаж складається з двох людей, а також водія та командира. M-1991 вміщує 22 реактивні снаряди. Довжина снарядів становить 5,2 метра, а їхня максимальна дальність ураження – 60 км. Водночас у 2024 році Північна Корея заявляла, що змогла досягти дальності у 80 км.

Нагадаємо, 27 березня Збройні сили Південної Кореї повідомили, що КНДР передала Росії велику кількість балістичних ракет, самохідні гаубиці, а також реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.

Крім того, 17 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія також отримує зброю від Китаю. Відомо, що армія РФ отримала від Пекіну артилерію та порох.