Китай постачає Росії зброю

Володимир Зеленський повідомив, що Китай постачає Росії зброю та порох. Цю інформацію Україна отримала від СБУ та розвідок. Про це президент України заявив під час брифінгу у четвер, 17 квітня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми отримали нарешті інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня… Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії», – розповів Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, під час розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем, той обіцяв, що не постачатиме Росії зброю, але «на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію». Президент повідомив, що Україна має дані про посилення співпраці Китаю та Росії у галузі обороноздатності. Наступного тижня Україна передасть відповідні документи.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 квітня українські військові вперше за час повномасштабного вторгнення Росії захопили в полон двох громадян Китаю. За словами Володимира Зеленського, загалом на боці Росії проти України воює понад 150 китайських громадян.

12 квітня Reuters з посиланням на колишнього співробітника західної розвідки повідомив, що до війни проти України Росія залучила близько 200 китайців. Вони є найманцями та не мають прямих зв'язків з урядом Китаю.