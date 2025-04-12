Найманці не мають прямих зв'язків з урядом Китаю

Близько 200 китайських громадян вступили до лав росіян для війни проти України, проте вони перебувають там як найманці. Про це у суботу, 12 квітня, повідомив Reuters з посиланням на колишнього співробітника західної розвідки.

За даними джерел агенства, китайці, які воюють на боці російських військових, є найманцями. Вони не мають прямих зв'язків з урядом Китаю. У складі російської армії наразі перебуває близько 200 китайських громадян.

«Водночас китайські військові офіцери зі схвалення Пекіна перебували на театрі бойових дій у тилу Росії, щоб винести тактичні уроки з війни», – додають у повідомленні.

Агенство також наголошує, що Китай протягом багатьох років надавав Москві матеріальну підтримку у війні проти України, насамперед поставляючи компоненти, необхідні для обслуговування такої зброї, як безпілотники та танки.

Російське видання «Важные истории» повідомило, що через відбір на військову службу за контрактом у Росії з червня 2023 року по травень 2024 року пройшов щонайменше 51 громадянин Китаю.

«Охочі укласти контракт із Китаю приходили записуватися на службу регулярно щомісяця. Найбільше громадян Китаю хотіли укласти контракт у липні 2023 року – тоді до московського пункту відбору завітало одразу вісім осіб», – зазначають у матеріалі.

За даними російських журналістів, наймолодшому з китайських контрактників у списку 20 років, найстаршому – 51 рік.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що вперше за понад три роки російсько-української війни українські військові взяли в полон громадян Китаю. Україна рішуче засудила втягування Росією громадян Китаю в її війну проти України та клопотала про пояснення цього інциденту з боку КНР.

За даними СБУ, одного з китайських бійців захопили у полон бійці 2-го механізованого батальйону 157 ОМБр поблизу донецького села Тарасівка. Другий чоловік потрапив у полон до бійців 1-го механізованого батальйону 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки на Донеччині.