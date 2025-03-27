Північна Корея могла відправити до Росії ще щонайменше 3 тис. солдатів

Північна Корея у січні та лютому 2025 року могла відправити до Росії ще щонайменше 3 тис. солдатів та велику кількість балістичних ракет. Про це у четвер, 27 березня, повідомили Збройні сили Південної Кореї.

«Із приблизно 11 тис. північнокорейських військовослужбовців, направлених до Росії, було зафіксовано близько 4 тис. втрат. Імовірно, у січні та лютому було додатково відправлено понад 3 тис. осіб», – зазначають у повідомленні.

Крім солдатів, КНДР могла збільшити до Росії постачання озброєння, зокрема:

велику кількість балістичних ракет малої дальності,

близько 220 самохідних гаубиць калібру 170 мм,

реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.

Південнокорейські військові занепокоєні поглибленням військового союзу між Північною Кореєю і Росією, адже це може призвести до того, що Москва передасть Пхеньяну передові технології озброєнь.

Українські військові тим часом зауважують, що північнокорейці набувають важливого бойового досвіду і відіграють ключову роль у стратегії Росії для війни проти України, кидаючи великі сили у бій на Курщині.

Нагадаємо, у лютому повідомляли, що Північна Корея і Росія посилюють співпрацю, зокрема у сфері технологій. Росіяни змогли удосконалити північнокорейську ракету KN-23 й тепер вона несе ще більшу загрозу.