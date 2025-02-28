Двоє північнокорейців перебувають у полоні з січня 2025 року

Північнокорейські солдати, яких відправили у Курську область Росії для війни проти України, отримували інформацію нібито про те, що вони воюватимуть проти південнокорейців, які допомагають Україні. Про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal розповіли двоє полонених північнокорейських солдатів.

Двоє північних корейців, яких вдалося взяти в полон у січні 2025 року, 21-річний Пек і 26-річний Рі, розповіли, що прибули на територію Росії восени 2024 року з 12-тисячним контингентом з КНДР. За словами полонених, вони не знали, що їдуть до Росії.

Пек повідомив, що йому видали військову форму, зброю та військовий квиток російською мовою – оскільки він був надрукований кирилицею, чоловік не зрозумів, що там написано. За його словами, на навчаннях, куди прибули північні корейці, використовували безпілотники, а інструктажі проводили росіяни за допомогою корейських перекладачів.

За словами Пека, він зрозумів, що приїхав на війну проти України тільки тоді, коли потрапив на фронт. Полонений заявив, що «майже нічого не знав про війну».

Другий військовополонений з КНДР, Рі, розповів, що північнокорейцям у Курські області наказали за будь-яку ціну уникати полону та радили скоювати самогубство. Якщо виникав ризик полону, військові з КНДР мали підривати себе, про що йшлося, зокрема, на ідеологічних тренінгах.

Також північнокорейські бійці слухали новорічне привітання від диктатора КНДР Кім Чен Ина, в якому той заявив, що «сумує за товаришами». Деяких із солдатів змісили переписати це привітання від руки.

Військові потрапили у полон 9 січня 2025 року – 4 січня Пек отримав поранення та не зміг скоїти самогубство, бо був без свідомості, а згодом його знайшли українські військовослужбовці; Рі потрапив у полон свій перший «бойовий» день – за його словами, він був єдиним із загону, який вижив. Обидва чоловіки заявили, що їм сказали про майбутні бої з південнокорейськими військовими, які нібито воюють на боці України.

Нагадаємо, це єдині військовополонені з Північної Кореї, яких вдалося захопити українським бійцям. За словами президента Володимира Зеленського, захопити у полон північнокорейських військових важко, адже Росія робить все, щоб приховати їхню участь у війні проти України. Зокрема, росіяни «добивають» поранених військових. Полоненим північнокорейцям надали медичну допомогу та утримують в належних умовах.

Зазначимо, під час одного з відео допиту один полонений висловив бажання повернутися до КНДР, а другий заявив, що хоче жити в Україні. Раніше Зеленський повідомив, що полонених можуть повернути до КНДР виключно за умови обміну на українських військових в російському полоні.