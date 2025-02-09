Іноземців, зокрема, залучають до роботи на російських будівництвах

Північна Корея відправила тисячі своїх громадян на роботу до Росії у 2024 році. Про це в неділю, 9 лютого, повідомило агентство Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

За даними іноземної розвідки, тисячі північнокорейських робітників працевлаштували на різні будівельні майданчики по всій Росії торік через нестачу робочої сили, яку зумовило російське вторгнення в Україну.

«Відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, ухвалених у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, країні заборонено відправляти своїх громадян на роботу за кордон, і всі північнокорейські робітники мали повернутися на батьківщину до грудня 2019 року», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що КНДР та Росія могли використовувати студентські візи для відправки північнокорейських робітників.

У 2024 році до Росії заїхав 13 221 північнокореєць – це приблизно у 12 разів більше, ніж у 2023 році, повідомила служба новин Radio Free Asia з посиланням на дані Федеральної служби статистики Росії. З-поміж тих, хто в’їхав до Росії минулого року, 7 887 іноземців заявили, що їхній візит мав освітню мету.

Як писав ZAXID.NET, Північна Корея також продовжує підтримувати російську армію у межах стратегічного партнерства між країнами. 7 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що військові КНДР знову беруть участь у боях на Курщині. Пауза, поки північнокорейці не воювали на боці агресора, тривала зі середини січня. Причиною цього стали значні втрати.

Раніше, у грудні, стало відомо, що КНДР готується розгорнути в Росії додаткові війська для участі у війні проти України та планує відправити до Росії зброю, зокрема, ударні безпілотники.