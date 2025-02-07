Росіяни залучили солдатів з КНДР для нових штурмів на Курщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія знову розгорнула підрозділи солдатів КНДР для боїв на території Курської області. Українські захисники вже ліквідували сотні російських та північнокорейських військових. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні 7 лютого.

«У районах Курської операції були нові штурми. Російська армія підтягнула знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Йдеться про сотні російських й північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі», – сказав Зеленський.

За даними президента, російська армія перекинула на Курський напрямок 60 тис. своїх військовослужбовців.

«Це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччини», – додав президент.

Нагадаємо, на початку лютого розвідка Південної Кореї підтвердила, що війська КНДР не беруть участі у бойових діях на Курщині зі середини січня. Причиною цього стали значні втрати.

Раніше про відступ військ КНДР з Курської області повідомила газета The New York Times. Попри це, співрозмовники видання зауважили, що солдати Північної Кореї можуть повернутися на поле бою після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути значних втрат.