Раніше ЗМІ повідомили про відхід північнокорейських військ з лінії фронту

Сили оборони на Курщині повністю знищили одну з трьох північнокорейських бригад, які воюють на боці Росії. Про це в інтерв’ю АР 2 лютого повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами українського президента, три бригади, які складаються з північнокорейських бійців, зазнали серйозних втрат на Курщині. Зеленський заявив, що одна з бригад «повністю знищена» внаслідок бойових дій.

«Ми бачили три бригади північнокорейців, одна була знищена. А дві мають втрати, не знаю в якій кількості вони мали втрату, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити тощо. Це може відбутися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати, так працює розвідка. Ми готуємося до їх певних кроків», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім того, президент України повідомив, що 31 січня у Курській області ЗСУ успішно уразили центральний командний пункт ворога. За словами Зеленського, внаслідок обстрілу «є втрати як російських ключових офіцерів, так і серед північнокорейських офіцерів» – він не уточнив, яких саме втрат зазнав ворог, проте припустив, що може йтися про десятки офіцерів.

Володимир Зеленський додав, що за останніми даними, втрати КНДР на Курщині склали приблизно 4000 особового складу. За даними української розвідки, загалом Північна Корея направила на війну проти України 12 тис. своїх солдатів.

Нагадаємо, 31 січня газета NYT повідомила про виведення солдатів КНДР з лінії фронту після великих втрат. Співрозмовники медіа припустили, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може змінитися, і північнокорейські солдати знову штурмуватимуть українські позиції на Курщині.