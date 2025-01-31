Північнокорейських військових не помічали на фронті близько двох тижнів

Північнокорейських військових не помічали на фронті близько двох тижнів. Американська газета The New York Times у четвер, 30 січня, написала, що бійців КНДР вивели з лінії фронту після того, як вони зазнали великих втрат.

Анонімні джерела видання в Україні та США повідомили, що військових Північної Кореї, які воювали на Курщині разом з росіянами, вивели з лінії фронту через великі втрати.

КНДР загалом відправила до Росії близько 11 тис. військ. Українські військові відзначали, що північнокорейські солдати зазвичай просувалися з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступити. Вони не мали згуртованості з російськими підрозділами, тому це швидко призвело до втрат.

«Багато солдатів є одними з найкраще навчених сил спеціальних операцій Північної Кореї, але росіяни, схоже, використовували їх як піхотинців, відправляючи хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косив сильний український вогонь», – йдеться у матеріалі.

Проте американські чиновники розповіли виданню, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може змінитися.

«Цілком можливо, що солдати Північної Кореї можуть повернутися на поле бою після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат», – додають у NYT.

Нагадаємо, 13 січня південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що північнокорейські війська, які беруть участь у повномасштабній війні на боці Росії, втратили загиблими близько 300 солдатів, ще 2700 отримали поранення